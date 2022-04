Tödlicher Lkw-Unfall bei Rheinzabern

per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der Umgehungsstraße von Rheinzabern im Kreis Germersheim ist am Dienstagmorgen ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Der Unfall geschah am Dienstagmorgen kurz nach halb sieben auf der L549, ganz in der Nähe der B9. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der später tödlich verunglückte Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug von der B9 kommend über eine Brücke. Danach steigt die Straße etwas an.

Lkw geriet auf die Gegenfahrbahn

Die Polizei geht davon aus, dass der getötete Fahrer dort mit seinem leeren Sattelzug auf die Gegenfahrbahn geraten ist. Warum ist noch unklar. Ein mit Sand beladener Lkw kam ihm an der Stelle entgegen. Der Fahrer versuchte nach Polizeiangaben noch auszuweichen, doch beide Fahrzeuge stießen frontal aufeinander. Der mutmaßliche Unfallverursacher starb an der Unfallstelle. Der andere Fahrer wurde leicht verletzt.

Umgehungsstraße mehrere Stunden voll gesperrt

Die Umgehungsstraße von Rheinzabern war für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Schadenshöhe liegt nach Schätzungen der Polizei bei 150.000 Euro.