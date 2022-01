Lkw-Fahrer unter Drogen und mit kaputten Reifen

per Mail teilen

Die Polizei hat bei Dannstadt-Schauernheim (Rhein-Pfalz-Kreis) am Donnerstag einen Lkw-Fahrer gestoppt, der unter Drogen stand und mit kaputten Reifen fuhr. Nach Angaben der Polizei war der Mann mit seinem 40-Tonner auf der A61 unterwegs. Als die Beamten den polnischen Lkw-Fahrer an einer Raststätte kontrollierten, stellten sie fest, dass an dem Sattelschlepper zwei Reifen völlig abgefahren sind. Außerdem hatte der Mann Drogen wie Kokain und Amphetamine zu sich genommen. Weiterhin fanden die Beamten heraus, dass der Lkw-Fahrer ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Dem 43-jährigen sei bereits von einem deutschen Gericht wegen Unfallflucht die Fahrerlaubnis für Deutschland entzogen worden.