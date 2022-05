LKW fährt in Schlangenlinien auf B10

per Mail teilen

Ein betrunkener LKW-Fahrer war am Mittwoch-Mittag auf der B10 bei Landau unterwegs. Verkehrsteilnehmer meldeten den LKW gegen 12.45 Uhr Auf der B10 sei der Lastwagenfahrer wiederholt in den Gegenverkehr gekommen, berichteten die Augenzeugen. Dort habe er den anderen LKW geschrammt und dessen komplette Plane am Auflieger aufgerissen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere 10.000 Euro. Sie konnte den mit Stahlplatten beladenen LKW letztendlich im Bereich der A65 Anschlussstelle Kandel-Nord anhalten. Den Beamten sei schon beim Öffnen der Fahrertür eine Alkoholfahne entgegen geschlagen. Bei dem 35 Jahre alten Trucker wurden laut Polizei 2,1 Promille Atemalkohol festgestellt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.