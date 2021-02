Das Unternehmen Lipoid aus Ludwigshafen hat nach eigenen Angaben wegen des gestiegenen Bedarfs an Covid-19-Impfstoffen seine Produktion gesteigert. Der Mittelständler stellt in Ludwigshafen unter anderem Hilfsstoffe für die Pharma-Industrie her - sogenannte Phospholipide.

Phospholipide werden unter anderem für die Herstellung von mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19 benötigt. Wie die Geschäftsführung der Firma Lipoid mitteilte, stellt sie eins von vier Lipiden her, die für die Hülle der mRNA-Impfstoffe verwendet werden. Die Firma Lipoid habe seit Mitte vergangenen Jahres die Herstellung dieses Phospholipids ausgeweitet. Das Unternehmen rechnet auch unabhängig von der Corona-Pandemie mit einem erhöhten Bedarf an Phospholipiden in der Zukunft. Lipoid betreibt am Hauptstandort Ludwighafen zwei Werke mit rund 250 Mitarbeitern. Ein drittes Werk in Maudach ist in Planung. Die Firma will künftig die Zahl der Mitarbeiter in Ludwigshafen verdoppeln.