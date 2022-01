Ortsbeirat diskutiert Probleme beim Ausbau der Linie 10

Der Ortsbeirat von Ludwigshafen Friesenheim befasst sich am Dienstag mit dem aktuellen Stand bei der Sanierung der Straßenbahnlinie 10. Wegen der zu hohen Baukosten soll der Streckenabschnitt in der Hohenzollernstraße komplett neu geplant werden. Der Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD) sagte dem SWR, für die Bewohner von Ludwigshafen/Friesenheim sei die Neuplanung sehr ärgerlich. Man fange im Bauabschnitt Hohenzollernstraße im Grunde bei Null an. Ein anderer Teil der sanierten Linie 10 wird zwar in den kommenden Wochen fertig, aber wenn die Straßenbahn nach knapp drei Jahren dann wieder fährt, könne sie an einigen Stellen der Hohenzollernstraße nur Tempo 20 fahren, so marode seien die Gleise. Die Stadtverwaltung dagegen meint, durch die Neuplanung würden die Kosten sinken und es gebe Vorteile für den Verkehr. Wie genau, das will sich der Ortsbeirat am Nachmittag erläutern lassen.