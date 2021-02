per Mail teilen

Am Bahnübergang in Lingenfeld ist am Morgen ein Radfahrer von einem Güterzug erfasst und getötet worden. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Der Mann aus der Südpfalz, der sich auf dem Heimweg von seiner Arbeit befunden haben soll, habe versucht die geschlossene Schranke zu umfahren. Die S-Bahnen im Zugverkehr zwischen Germersheim und Speyer fallen bis auf weiteres aus.