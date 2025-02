per Mail teilen

Mehr als 2.100 Bürger in Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis) protestieren gegen die geplante Schließung des Caritas-Altenzentrums. Auch der Seniorenrat und der Bürgermeister wollen das Heim erhalten.

Bei der Übergabe von exakt 2.177 Protestunterschriften am Mittwoch an den Direktor des Caritasverbands Speyer kritisierte die Vorsitzende des Seniorenbeirats die Schließung des Altenzentrums mit scharfen Worten: "Die Bürger in Limburgerhof sind fassungslos und wütend, dass den Senioren im Heim jetzt im letzten Abschnitt ihres Lebens der Schutz, die Heimat und die Würde genommen wird", sagte Rosemarie Patzelt.

Die Bürger in Limburgerhof sind fassungslos und wütend, dass den Senioren im Heim im letzten Abschnitt ihres Lebens der Schutz, die Heimat und die Würde genommen wird.

Nur noch sieben Bewohner im Heim

Von den ursprünglich 108 Bewohnern des Seniorenheims sind die meisten inzwischen in anderen Caritas-Heimen untergekommen. Nur noch sieben Senioren leben in Limburgerhof. Für sie werden noch Plätze in anderen Heimen gesucht, erklärte Caritas-Direktor Vinzenz du Bellier.

Der Direktor zeigte sich beeindruckt von der großen Zahl gesammelter Unterschriften. Sichtlich bewegt sagte er: "Wir wissen, was wir den Heimbewohnern zumuten." Es habe aber keine Alternative zur Schließung des Hauses gegeben.

Brandschutzsanierung des Heims wäre nötig

Das 1984 eröffnete Haus benötigt eine umfassende Brandschutzsanierung, die bis zu vier Millionen Euro kosten wird. Eine Investition, die die Caritas nicht aufbringen könne, so Vinzenz du Bellier.

Rosemarie Patzelt vom Seniorenbeirat hält das Argument mit der Millionensanierung für nicht stichhaltig. Die Bewohner hätten jahrzehntelang mit ihrer Miete eine Instandhaltungspauschale gezahlt, also Geld, dass dafür gedacht war, das Heim technisch auf dem neusten Stand zu halten. Deshalb sei die Argumentation der Caritas nicht zu verstehen.

96-jähriger Rentner sammelte 40 Unterschriften

Franz Schweder ist Ehrenvorsitzender des Seniorenbeirats und hat in seinem Haus selbst rund 40 Protest-Unterschriften gesammelt, erzählt er dem SWR. Der 96-Jährige kennt einige Bewohner des Caritas-Altenzentrums. Er hat sie regelmäßig besucht. "Sie sind sehr enttäuscht, dass sie ihr Heim verlassen müssen. Vor allem, dass die Entscheidung sehr abrupt gefallen ist."

Bürgermeister will Altenzentrum erhalten

Der Bürgermeister von Limburgerhof, Andreas Poignée (CDU) will sich gemeinsam mit dem Seniorenbeirat dafür einsetzen, dass das Altenzentrum weiter betrieben wird.

Großes Lob für den Seniorenbeirat

Er sagte, es sei sehr beeindruckend, dass der Seniorenbeirat binnen kürzester Zeit 2.177 Unterschriften gesammelt hat. Davor habe er großen Respekt. Die Menschen in Limburgerhof bewege die geplante Schließung des Altenzentrums sehr.