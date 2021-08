per Mail teilen

Eine Bankmitarbeiterin in Limburgerhof hat am Montagnachmittag einen Enkeltrickbetrug verhindert. Eine 78-Jährige hatte von ihrem angeblichen Neffen einen Anruf erhalten. Er erzählte der Seniorin, dass er einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und jetzt dringend 32.000 Euro brauche. Wenn er das Geld nicht zahlen könne, müsse er ins Gefängnis. Als die Frau daraufhin das Geld auf ihrer Bank in Limburgerhof abheben wollte, schöpfte eine Mitarbeiterin Verdacht und informierte die Polizei.