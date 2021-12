Lichterfahrt mit 60 Traktoren abgesagt

per Mail teilen

Die Fahrt von 60 beleuchteten Traktoren durch den nördlichen Teil des Kreises Germersheim ist abgesagt worden. Die Lichterfahrt unter dem Motto „Ein Funken Hoffnung“ sollte Samstagabend starten. Die Kreisverwaltung hatte die Landwirte gebeten, aus Sicherheitsgründen auf die Fahrt zu verzichten. Am vergangenen Samstag waren 115 beleuchtete Traktoren im Rhein-Pfalz-Kreis und in Speyer unterwegs. Ob eine am kommenden Wochenende rund um Kandel geplante Lichterfahrt stattfindet, ist noch unklar.

Der Kreis Germersheim hat seit dem 2. November die höchste Corona-Inzidenz im Land Rheinland-Pfalz. Gestern betrug der Wert 554,2.