Rund 300 Haushalte in Herxheim-Hayna haben sich am Wochenende an einer ungewöhnlichen Lichteraktion beteiligt. Von der Bürgerstiftung Hayna wurden die Bewohner des Herxheimer Ortsteils aufgerufen, ihre Häuser außergewöhnlich zu beleuchten. Am Samstag wurde ein Video von den Häusern erstellt und live im Internet präsentiert. Nach Angaben der Bürger Stiftung wurde der Videostream rund 850 Mal im Internet angeschaut.