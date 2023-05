Hochstraße Süd in Ludwigshafen: Letzte Vorbereitungen vor Neubau

Im Juli bereits soll in Ludwigshafen mit dem Wiederaufbau des abgerissenen Teilstücks der Hochstraße Süd begonnen werden. Dazu werden jetzt Fundamente der alten Brücke aus dem Boden geholt.

Journalisten auf der Baustelle SWR

Ein Bagger mit einer speziellen Raspelvorrichtung zerkleinert eine eineinhalb Meter dicke Betonplatte. Sie muss weichen, denn genau hier soll eines von 40 Fundamenten für das neue Teilstück der Hochstraße Süd gesetzt werden. Björn Berlenbach, Leiter der Abteilung Tiefbau der Stadt Ludwigshafen, führt gemeinsam mit dem Projektleiter Majed Nasser eine Gruppe Journalisten über die Baustelle. "Uns wäre es auch lieber gewesen, wir hätten alle 27 Fundamente im Boden lassen können, aber die alten Fundamente halten die Lasten nicht aus, die die neue Brücke halten muss" , erklärt Berlenbach.

Schutzmaßnahme für Gebäude neben der Baustelle

Bei mehreren der Fundamente, die noch ausgegraben werden müssen, mussten Schutzmaßnahmen ergriffen werden, damit beim Graben in den Boden keine Erde wegrutscht und daneben stehende Gebäude absacken. Stahlträger wurden in die Erde getrieben. Entlang dieser Träger sollen Spundwände beim Graben in die Tiefe eingesetzt werden. Schon in rund zwei Wochen werden diese Arbeiten beendet sein. Die Baufirma, die die Ersatzbrücke bauen soll, steht schon fest, so Berlenbach. Der Name werde aber noch nicht bekannt gegeben.

Hochstraße Süd: Abriss und Lückenschluss Die Hochstraßen Süd und Nord sind wichtige Verkehrsachsen der Metropolregion Rhein-Neckar mit Kommunen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württenberg und Hessen. Die Hochstraße Süd war wegen Rissen in der Konstruktion und Einsturzgefahr im Sommer 2019 gesperrt worden. 2020 wurde ein Teil der Strecke - die sogenannte Pilzhochstraße - am Berliner Platz abgerissen. Jetzt soll die Lücke, die in der Hochstraße Süd klafft, geschlossen werden - die Baukosten liegen bei mindestens 97 Millionen Euro. Ende 2025 sollen die Bauarbeiten beendet sein und die Hochstraße Süd wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Jede Fahrtrichtung bekommt eigene Brücke

Das neue Brückenteilstück soll deutlich weniger klobig gebaut werden. Jede Fahrtrichtung bekommt eine eigene Trägerkonstruktion. Falls also in 40 bis 50 Jahren wiedermal eine der Brücken baufällig werden sollte, ist zumindest noch eine Fahrbahn nutzbar, erklärt Berlenbach. Zwei parallel verlaufende Brücken brauchen allerdings auch mehr Stützen. Diese im etwa gleichen Abstand zu setzen, hatte die Planungen sehr schwierig gemacht, so Projektleiter Nasser. Man musste mit den Fundamenten die Straßenbahnschienen umgehen und auch einzelne Gasleitungen im Boden.

Dieses Stück muss gefüllt werden. SWR

Wiedereröffnung der Brücke Anfang 2026

Die Arbeiten dazu sollen bereits im Juli beginnen. Ende 2025 soll das Teilstück der Hochstraße fertig sein und Anfang 2026 für den Verkehr freigegeben werden. Während dieser Bauzeit wird auch das marode Anschlussstück Richtung Bad Dürkheim (weiße Hochstraße) umfassend saniert, so Tiefbauamtsleiter Berlenbach. Dann sollte ein paar Jahre der Verkehr ohne weitere Sperrungen fließen können.