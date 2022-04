Tatverdächtige nach Messerattacke in Untersuchungshaft

Die beiden Männer, die im südpfälzischen Leinsweiler einen Mann attackiert und verletzt haben, sind am Donnerstag wegen schwerer Körperverletzung in Untersuchungshaft gekommen. Nach Angaben der Polizei soll der eine von ihnen in der Nacht zu Mittwoch in einer Flüchtlingsunterkunft einen Mitbewohner mit einem Messer angegriffen haben. Der zweite Beschuldigte soll dem mutmaßlichen Täter geholfen haben, indem er den attackierten Mann festhielt. Dieser konnte sich schließlich losreißen und flüchten. Er erlitt jedoch eine tiefe Schnittverletzung im Gesicht und kam in ein Krankenhaus.