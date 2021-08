Mit einem Großaufgebot haben Rettungskräfte am Dienstag in Leinsweiler nach einem Tourist aus Österreich gesucht. Der 81-Jährige war laut Polizei nach mehreren Stunden wohlauf gefunden worden. Der Rentner hatte am Vormittag mit seinem Hund die Ferienwohnung in Leinsweiler verlassen. Als er nicht zurückkehrte, alarmierte seine Frau die Polizei. Die suchte per Hubschrauber nach dem Vermissten, außerdem waren 65 Feuerwehr- und Rettungsdienstleute im Einsatz. Ein Bürger in Ranschbach, der die Lautsprecherdurchsagen gehört hatte, erkannte am frühen Abend den Vermissten und den Hund. Laut Polizei in Landau hatte der Rentner aus Österreich die Orientierung verloren und nicht mehr zur Ferienwohnung zurückgefunden.