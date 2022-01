Steigende Infektionszahlen an Ludwigshafener Schulen

Von 52 Ludwigshafener Schulen melden 48 Corona-Infektionsfälle, laut SWR Recherchen Anfang der Woche. Ein Blick in die Gräfenau-Grundschule in Ludwigshafen zeigt beispielhaft, wie so ein Corona-Alltag aussieht.

Dominique Frey ist total erschöpft. Zwei Jahre als Grundschullehrerin in Pandemiezeiten sitzen ihr in den Knochen. "Ich bin sehr müde, habe oft Kopfschmerzen. Es ist halt im Moment viel“, erzählt sie dem SWR. Am Vormittag heißt es durchgehend, mit Maske unterrichten, am Nachmittag Kinder betreuen, die in Quarantäne sind.

Die Lehrerin erstellt Wochenarbeitspläne für die Quarantäne-Kids und betreut die Schülerinnen am Nachmittag online. Am Abend beantwortet sie dann die vielen ängstlichen Anfragen der Eltern.

Hoher Krankenstand in der Lehrerschaft

Ihre Chefin, Rektorin Barbara Mächtle, erklärt, der Krankenstand in der Lehrerschaft sei hoch.

„Die Kollegen sind aufgrund der anhaltend angespannten Situation oft krank und sie sind lange krank.“.

Das meine sie nicht anklagend, sondern voller Verständnis für die enormen Anforderungen an ihren Berufsstand, sagt sie. Ihre eigene Arbeitswoche umfasse 60 bis 70 Arbeitsstunden. Vor der Schulleiterin liegt der Corona-Kalender. Den hat sie sich angeschafft, damit sie nicht den Überblick verliert, wer wann positiv getestet wurde und wann betroffene Schüler wieder raus dürfen aus der Quarantäne.

Jeder Schüler, der in der Klasse positiv getestet wurde, landet erst einmal im Zimmer der Rektorin. Und dann versuche sie, die Eltern zu erreichen, damit das Kind abgeholt wird, so Mächtle. Das gelinge mal besser, mal schlechter.

"Wenn die Eltern das Kind nicht abholen, bleibt es eben bis Schulschluss bei mir."

Bis dahin gelte es, das Gesundheitsamt zu informieren und den Fall in vielen Portalen zu melden.

Kinder oft verängstigt

Doch nicht nur die Lehrer seien erschöpft und auch verängstigt angesichts steigender Infektionszahlen, so Grundschullehrein Frey. Auch die Kinder hätten inzwischen Angst vor den Tests, vor allem vor dem Ergebnis. "Wenn wir testen, ist es in den Klassen immer sehr still. Es herrscht eine angespannte Stimmung, bis mein Wecker klingelt, der das Test-Ende anzeigt.

"Wenn ich einen Schüler oder eine Schülerin nach vorne bitte, weil ein Test positiv oder unklar ist, rufen gleich alle Kinder erschrocken "der hat Corona!“."

Negative Folgen auf Leistung der Kinder

Auch die massiven schulischen Defizite werden für die Lehrkräfte und Kinder zunehmend zur Belastungsprobe. Viele Schülerinnen und Schüler würden die Schreibschrift nicht beherrschen, denn diese im Home Schooling zu erlernen, sei offenbar zu schwer gewesen.

"In einer ersten Klasse muss, Stand jetzt, dreiviertel der Schüler die Klasse wiederholen. In der ersten Klasse!“

Forderung aus Ludwigshafen: Schulen müssen offenbleiben

Daher plädiert die Rektorin ganz klar für offene Schulen – auch wenn die Infektionszahlen explodieren und sie seit Ferienende schon 22 positive Fälle an der Gräfenau-Grundschule in Ludwigshafen melden musste, Tendenz steigend: "Wir finden es unabdingbar, dass die Schule offen bleibt. Ich denke, da spreche ich für viele meiner Kollegen. Gerade wegen der vielfältigen Auswirkungen von Schulschließungen auf die Kinder, nicht nur im kognitiven Bereich, sondern auch im sozialen Bereich“, sagt Mächtle.