Ludwigshafen: Mehr als 1.000 Wohnhäuser stehen leer

Mehr als 1.000 Wohnhäuser stehen in Ludwigshafen aktuell leer. Dabei ist die Wohnungsnot groß. Grüne, CDU und Linke im Stadtrat fordern, die Stadt müsse Anreize für Vermieter schaffen. Einen Handlungsbedarf sieht die Stadt nicht.

Innenstadt von Ludwigshafen SWR

Die meisten leerstehenden Wohnhäuser gibt es laut Stadt in Edigheim und Oppau. Dort stehen jeweils knapp fünf Prozent der Wohnhäuser leer – meistens Einfamilienhäuser.

Vielfältige Gründe für leere Häuser

"In Oppau haben wir eine typische Einfamilienhaus-Struktur", erklärt Ortsvorsteher Frank Meier (SPD). "Die Gründe für den Leerstand sind vielschichtig" sagt er. "Das kann an einem Besitzerwechsel liegen, an Sanierungen, an einem Erbschaftsstreit oder weil die Eltern das Haus für die Kinder behalten wollen." Besonders wenig leerstehende Häuser gibt es dagegen mit ein bis zwei Prozent in den Ludwigshafener Stadtteilen Mitte, Süd und Hemshof.

Fast vier Prozent der Wohnhäuser in Ludwigshafen leer

Die Untersuchung zu den leerstehenden Wohnhäusern hatte der Ortsbeirat Ludwigshafen-Oppau angestoßen. Mitarbeiter der Stadtentwicklung ermittelten daraufhin alle Wohnhaus-Adressen in Ludwigshafen, an denen zum 31. Dezember 2019 niemand gemeldet war. Diese Adressen wurden anschließend mithilfe von Luftbildern und Ortsbegehung geprüft. Heraus kam 1.040 von 27.660 Wohnhäusern sind unbewohnt. Das ergibt eine Leerstandsquote von 3,76 Prozent.

Ortsvorstand Rheingönheim: Dunkelziffer könnte höher sein

Der Ortsvorstand von Rheingönheim Wilhelm Wißmann (CDU) mutmaßt, das könnte nur die Spitze des Eisbergs sein. "Die Dunkelziffer könnte noch höher sein", mutmaßt er. Denn bei der Auflistung der Stadt sind die Häuser herausgefallen, bei denen mindestens eine Adresse gemeldet war. Diese Häuser gelten damit nicht als vollständig leer und sind nicht mitgezählt worden - selbst wenn ein Großteil der Wohnungen darin unbewohnt ist.

Die Innenstadt von Ludwigshafen SWR

Stadt sieht im Leerstand kein Problem

Die Stadtverwaltung Ludwigshafen sieht trotz der Leerstände keinen Handlungsbedarf. Auf Dauer stünden nur 10 bis 15 Prozent leer – also um die 100 Wohnhäuser. "Die Verwaltung stuft das als mehr oder minder normales Marktgeschehen ein, das grundsätzlich nicht als problematisch zu bezeichnen ist", lautet die Antwort auf SWR-Nachfrage. Das Thema habe keine besondere Priorität.

Einzelne Stadtratsfraktionen sind sauer

Nicht ganz so gelassen sehen das wiederum einige Fraktionen des Ludwigshafener Stadtrats. Der Fraktionschef der Linken im Ludwigshafener Stadtrat, Liborio Ciccarello, findet es ein "Unding", dass es einerseits unzählige Wohnungssuchende gebe und andererseits über 1.000 leerstehende Wohnungen. "Dass die Stadt dagegen nichts tun möchte, kann und will die Linke nicht akzeptieren", sagte er dem SWR.

GAG: 8.000 Wohnungssuchende auf Warteliste

Nach Angaben der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GAG stehen dort aktuell 8.000 Wohnungssuchende in Ludwigshafen auf der Warteliste. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Hans-Uwe Daumann, bezeichnet die Wohnhäuser als einen "Schatz, der gehoben werden müsste". Darin ist er sich mit CDU-Fraktionschef Peter Uebel einig. Uebel sagte, Ludwigshafen kämpfe schon immer mit einer großen Wohnungsnot. "Deshalb ist es wichtig, diese Wohnungen wieder an den Markt zu bringen." Die Stadt könne Anreize schaffen, die das Wiedervermieten für Eigentümer attraktiver machen.

Diskussion um Zweckentfremdung

Diesen Vorschlag unterstützt auch Karlheinz Glogger vom Verein der Hauseigentümer "Haus und Grund". Dass sich die Politik bei dem Thema einschalte, verbitte er sich. "Was geht es den Staat an, was ich mit meinem Haus tue?", sagte er dem SWR. Die leerstehenden Wohnhäuser in Privatbesitz seien Sache der Eigentümer und eine Diskussion um die Leerstände eine "ideologische Unverschämtheit". Zuvor hatte die Stadt darauf hingewiesen, dass bei den Leerständen auch der Tatbestand der "Zweckentfremdung" in Frage komme. Das könne allerdings nicht ausreichend begründet werden. Zudem stünden viele der Häuser leer, so Glogger, weil sie saniert würden oder Erbengemeinschaften sich nicht einigen könnten.

Stadt Ludwigshafen: Geringe Quote von Leerständen nötig

Nach Angaben der Stadtverwaltung sind hingegen Leerstände auch wichtig, um den Wohnungsmarkt in Bewegung zu halten. Eine Quote von etwa zwei Prozent sei nötig, "damit überhaupt jemand umziehen kann." Die Stadt will künftig regelmäßig untersuchen, wie viele Leerstände es in der Stadt gibt.

Baden-Württenberg zahlt Kommunen eine Prämie

Das benachbarte Bundesland Baden-Württemberg hat Maßnahmen gegen leerstehende Wohnungen ergiffen: Bisher zahlt das Land bis zu 2.000 Euro an eine Kommune, wenn sie es schafft, dass ein Eigentümer seinen Leerstand wieder für Mieter zugänglich macht. Eine Voraussetzung für die Wiedervermietungsprämie ist, dass der Wohnraum mindestens neun Monate leergestanden hat.