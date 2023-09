Die Einführung einer Leerstandssteuer für Eigentümer von leerstehenden Häusern in Landau ist erst einmal vom Tisch. Im Stadtrat in Landau hat sich in einer Diskussion am Dienstagabend keine Mehrheit für diesen Antrag der Grünen-Fraktion abgezeichnet. Birgit Baltes berichtet von der Sitzung.