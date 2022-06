Nachdem es die Pfälzer Leberwurst bereits nach Berlin geschafft hat, folgt nun ihr Schöpfer: Der Herxheimer Metzgermeister Walter Adam wird von Ukraine-Botschafter Melnyk empfangen.

Metzgermeister Walter Adam aus Herxheim im Landkreis Südliche Weinstraße SWR

Es ist so weit: Der Südpfälzer Metzgermeister Walter Adam trifft sich am Mittwoch in Berlin mit dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk. Der Metzger aus Herxheim bei Landau war von Melnyk eingeladen worden. Wie kam es dazu?

Wie alles begann

Die Geschichte nahm ihren Lauf, als der ukrainische Botschafter Melnyk Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als beleidigte Leberwurst bezeichnete. Das konnte der Südpfälzer Metzger offenbar nicht auf seiner hausgemachten Leberwurst sitzen lassen - und schickte ein Päckchen mit Pfälzer Leberwurst-Spezialitäten nach Berlin.

"Eine Pfälzer Leberwurst ist nicht beleidigt".

Ukraine-Botschafter Melnyk reagiert auf Twitter

Der ukrainische Botschafter in Deutschland Andrij Melnyk hatte sich auf Twitter prompt bedankt - mitsamt eines Fotos, das ihn, seine Ehefrau und die Leberwurst zeigt. "Hurra, die Südpfälzer Leberwurst ist in Berlin eingetroffen. Danke, lieber Walter Adam aus Herxheim, für Ihr leckeres Präsent. Wir freuen uns sehr darauf, auch Sie persönlich bald in Empfang zu nehmen", schrieb Melnyk.

Metzgermeister Walter Adam aus Herxheim und seine Frau in der ukrainischen Botschaft in Berlin SWR

Mehrfach hatte Melnyk bereits zuvor auf Twitter auf die Interviews mit Walter Adam in der Tageszeitung "Die Rheinpfalz" reagiert und diese dort positiv kommentiert: "Ich mag #LeberWurst!"

Metzger aus Herxheim bei Ukraine-Botschafter eingeladen

Vor der Berlin-Reise haben beide Männer bereits telefoniert, sagte Adam dem SWR: Melnyk sei sehr herzlich gewesen und trage sein Herz auf der Zunge - "wie wir Pfälzer eben auch!".

Metzgermeister Walter Adam auf der Anfahrt zum Leberwurstgipfel mit ukrainischem Botschafter in Berlin SWR

Walter Adam und seine Frau sind am Mittwoch mit dem Zug nach Berlin gefahren. Adam hat als Gastgeschenk ein weiteres Päckchen mit Schinken und Salami aus seiner Metzgerei sowie Pfälzer Weißwein im Gepäck. Das Treffen mit Melnyk ist für den Nachmittag geplant. Am Abend ist das Paar aus der Pfalz zu einem privaten Abendessen mit dem Botschafter und dessen Ehefrau eingeladen. "Ich freue mich wie ein Schnitzel", sagt Adam.

"Ich freue mich wie ein Schnitzel!"

Auf "Wurstmission" als Zeichen der Freundschaft

Als eine Art diplomatische Mission will Walter Adam seinen Berlin-Besuch nicht verstanden wissen, schließlich sei das Ganze ja eher im Spaß entstanden. Dennoch möchte Adam ein Zeichen der Verständigung und Freundschaft setzen. Denn dem Pfälzer ist durchaus bewusst, dass Andrij Melnyk wegen seiner kritischen Äußerungen zur deutschen Ukraine-Politik auch umstritten ist.

Über das Treffen berichtet auch das SWR Fernsehen in der Landesschau Rheinland-Pfalz und bei SWR Aktuell RP.