In Landau hat ein neues Corona-Schnelltestzentrum der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft den Betrieb aufgenommen. Fachpersonal macht dort nach Angaben der DLRG ehrenamtlich Corona-Schnelltests. Kostenlos testen lassen können sich beispielsweise Besucherinnen und Besucher und Pflegekräfte von Altenheimen oder auch Beschäftigte von Kindertagesstätten, Schulen und Erziehungseinrichtungen. Voraussetzung ist, dass sie eine Bestätigung der Altenpflegeeinrichtung oder des rheinland-pfälzischen Sozialministeriums vorlegen können. Das Zentrum bietet zudem gegen eine Gebühr von 30 Euro einen Schnelltest für Privatpersonen an. Es befindet sich im Vereinsheim des DLRG neben dem Landauer Erlebnisbad La Ola. Eine Anmeldung per Telefon oder Internet ist erforderlich.