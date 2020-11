Ein Motorradfahrer ist auf der B9 bei Germersheim gestürzt und hat sich lebensgefährlich verletzt. Er sei in der Nacht zu Sonntag aus bisher ungeklärten Gründen am Anfang eines Baustellenbereichs, in dem die Straße auf eine Spur verengt werde, frontal gegen eine Warnbake gefahren, teilte die Polizei in Germersheim mit. Anschließend sei der 32-Jährige ins Schleudern gekommen, gestürzt und auf der linken Spur liegengeblieben. Aufgrund der lebensbedrohlichen Verletzungen kam er ins Krankenhaus. Das Motorrad wurde nach Polizeiangaben sichergestellt und dem Mann eine Blutprobe entnommen. Weitere Ermittlungen hätten ergeben, dass der Fahrer keinen gültigen Führerschein besitzt und das Kennzeichen des Motorrads gestohlen wurde.