Das Reptilium in Landau stellt sich darauf ein, das weiße Löwenbaby Lea noch länger zu behalten. Dazu soll der Außenbereich der Quarantänestation erweitert werden.

Nach Angaben des Zooleiters fehlt noch immer die Genehmigung einer spanischen Behörde, um Lea weiter nach Spanien transportieren zu können. Grund für die Verzögerung sei die dortige Corona-Krise. Nun plant der Reptilienzoo, den Außenbereich der Quarantänestation zu erweitern. Auch eine beheizte Hütte könnte für Lea gebaut werden.

Löwenbaby wächst

Wie der Leiter des Reptiliums sagte, könnte Lea noch einige Wochen, aber nicht mehr monatelang in Landau bleiben. Sollte die Genehmigung aus Spanien noch lange ausbleiben, müsste eine andere Lösung für das weiße Löwenbaby gefunden werden. Lea wachse schnell. Bis zum achten Lebensmonat erreichen Löwen die Hälfte ihrer Größe. Außerdem brauche sie mehr Abwechslung. Lea war vor einem Monat bei einem Unfall auf der A5 am Walldorfer Kreuz in einem Transporter entdeckt worden. Das Löwenbaby sollte eigentlich von der Slowakei nach Spanien gebracht werden.