Das Klinikum Ludwigshafen behandelt aktuell weniger schwerkranke Covid-19-Fälle als befürchtet. Der Ärztliche Direktor Günter Layer erklärt im aktuellen Interview, warum die Corona-Krise länger dauern könnte und warum die Klinik Angehörige zu Sterbenskranken lässt.

Der Ärztliche Direktor des Klinikums Ludwigshafen Prof. Günter Layer Klinikum Ludwigshafen

Herr Prof. Layer, bei unserem Interview in der vergangenen Woche sagten Sie, Sie erwarten den Peak der Corona-Erkrankungen und volle Intensivstationen um Ostern. Wie ist denn die aktuelle Situation am Klinikum Ludwigshafen?

Prof. Günter Layer: Die Situation am Klinikum Ludwigshafen ist weiterhin stabil und relativ entspannt. Wir haben auf der Intensivstation einen leichten Zuwachs, dort liegen zehn Patienten und wir haben weitere 13 Patienten, die infiziert sind, auf der Normalstation und zehn Verdachtsfälle auf der dritten Station. Das ist ein mäßiger Anstieg, wenn Sie es vergleichen mit dem, was ich Ihnen vor einer Woche berichtet habe. Wenn das der Peak wäre, dann würden wir sehr gut wegkommen! Aber vermutlich ist das noch nicht die Spitze. Aber es stimmt mich ein wenig positiv, dass wir ohne Katastrophe auch in die nächsten Tage kommen.

Das hört sich doch ganz gut an.

Ja, das ist eine Entwicklung, wie wir sie uns eigentlich noch vor vier Wochen gewünscht hätten. Als diese schlimmen Berichte aus Italien und Frankreich kamen, waren unsere Befürchtungen schlimmer, als das, was wir jetzt erleben. Und das stimmt mich schon mal froh. Wir können jetzt nicht erwarten, dass innerhalb kurzer Zeit alles wieder gut wird. Im Gegenteil: Wenn der Peak ausbleibt und wir das alles im Griff behalten, dann wird der Zeitraum, in dem wir denken müssen, länger werden. Und damit rechne ich im Moment.

Appell der Klinikmitarbeiter in Ludwigshafen: Die Leute sollen zu Hause bleiben! Klinikum Ludwigshafen

Heißt das, Sie glauben nicht, dass die Corona-Krise bald ausgestanden sein wird?

Wir dürfen nicht erwarten, dass das Thema in den nächsten Wochen für uns erledigt sein wird. Wenn wir nächste Woche reden, werden wir wieder einen Anstieg verzeichnen, aber das können wir verkraften. Wir im Klinikum Ludwigshafen richten uns gedanklich jetzt schon darauf ein, wie wir mit dieser Situation nicht nur bis Ende April – was ja so der Horizont der Politik ist – im Krankenhaus umgehen werden, sondern bis in den Sommer hinein. Damit planen wir. Es gibt ja viele Experten, die sagen, das Thema Corona wird auch im Herbst noch nicht erledigt sein. Wir werden jetzt lernen müssen, Szenarien zu entwickeln, wie man trotz des Virus und den Erkrankungen wieder einen normalen Krankenhausbetrieb führen kann. Also, wie können wir es organisieren, dass wir neben der Herausforderung Covid-19 auch dringliche Operationen durchführen können, die ja jetzt verschoben wurden. Oder wie gehen wir mit Tumorerkrankungen um, die ja auch behandelt werden müssen. Man kann das ja nicht über Monate verschieben.

dpa Bildfunk picture alliance/Ronald Wittek/dpa

Was heißt das konkret? Sie haben ja im Klinikum Ludwigshafen vorsorglich nur die 50 Prozent der Betten belegt. Fahren Sie den Betrieb langsam wieder hoch?

Wir müssen Lösungen finden: Wie können wir mehr Operationen und auch die dringlichen Dinge machen, die wir jetzt hinten angestellt haben? Wenn Hochfahren in diesem Sinne gemeint ist, dann ja. Es soll nur nicht der Eindruck vermittelt werden, dass Hochfahren bedeutet, dass wir uns in der Aufmerksamkeit und in der Fokussierung für das Corona-Thema zurücklehnen würden. Das überhaupt nicht! Aber wir wollen den anderen Dingen auch wieder Aufmerksamkeit widmen. Wir haben im Krankenhaus ja eine Sondersituation: Dann, wenn Sie sich schon wieder normal bewegen, behandeln wir noch immer die Patienten. Im günstigsten Fall werden die politischen Spielregeln in den nächsten Wochen ja gelockert. Ich persönlich rechne nicht damit, dass die Krise nach Ostern vorbei sein wird. Wir werden auch dann immer noch Covid-19-Patienten behandeln, wenn das Bewusstsein dafür in der Bevölkerung nicht mehr so groß ist, wie es jetzt ist.

Wie gehts denn den Covid-19-Patienten im Klinikum?

Es ist noch immer die ganze Bandbreite: Mittlerweile sind zwei Patienten auf der Intensivstation gestorben, ein Patient knapp über 80 und der andere knapp unter 60 Jahre alt. Auch wenn jeder Fall für sich bitter ist, ist das im internationalen Vergleich betrachtet, immer noch eine gute Situation. Wir haben mehrere Patienten mittlerweile auch wieder vom Beatmungsgerät gelöst und auf die Corona-Normalstation gebracht und von dort auch Patienten nach Hause entlassen. Gleichzeitig haben wir aber auch Patienten auf die Intensivstation verlegen müssen. Es gibt da Bewegung in alle Richtungen. Insgesamt sind die Fälle etwas mehr, als in der vergangenen Woche, aber damit hatten wir ja auch gerechnet. Es ist nicht dramatisch angestiegen, sondern es bewegt sich in dem Rahmen, den wir als Klinikum gut verkraften können.

Haben Sie denn Extra-Schichten und noch Extra-Personal für Ostern eingeteilt?

Nein. Im Klinikum Ludwigshafen haben wir seit etlichen Wochen Urlaubssperre und wir haben unser Personal aus hygienischen Gründen in Frei-Schichten und Arbeits-Schichten eingeteilt, um im Notfall eben noch Personal aufstocken zu können. Wenn Sie so wollen: Ostern fällt in diesem Jahr im Krankenhaus mal aus! Aber auch in Non-Covid-Zeiten versuchen wir, die Patienten an Weihnachten und Ostern zu reduzieren, da kommt ja auch kein Patient "freiwillig" zu einer elektiven Operation. Und letztlich haben wir jetzt dieselbe Situation, nur nicht durch Urlaub, sondern durch das In- Reserve-Stellen von Mitarbeitern. Aber das ist für die Mitarbeiter ja nicht wirklich schlimm, den man kann ja auch nichts unternehmen! Und dann ists nicht so schlimm, wenn sie hier in Reserve stehen und sich auf Balkonien ein bisschen ausruhen!

Wie viele Kapazitäten haben Sie denn auf der Intensivstation?

Wenn Sie alles zusammenrechnen, dann haben wir regulär 54 Beatmungsbetten, und wir haben weitere 23 Plätze neu geschaffen. Aber Sie müssen bedenken, dass etwa die Hälfte aller Intensivbetten auch aktuell fix von anderen Notfällen und anderen Beatmungsfällen belegt ist. Und die kann man nicht beliebig reduzieren. Das heißt, wie haben ausreichend Platz, um entspannt Ostern entgegenzusehen. Aber es gibt natürlich einen immerwährenden ethischen Konflikt: Wer ist der wichtigere Patient?

In Italien und anderen betroffenen Regionen mussten Ärzte entscheiden, welche schwerkranken Corona-Patienten beatmet werden und welche nicht.

Wir sind momentan noch nicht in diese Situation gekommen, dass wir irgendwann wählen müssen, wer wird intensivmedizinisch betreut und wer nicht? Das sehe ich bislang tatsächlich relativ entspannt. Das ist ja die Situation, wie sie in Italien, Frankreich und auch in Spanien war, die wir hier in Deutschland möglichst gar nicht entstehen lassen wollen. Und nach allem was ich weiß, haben wir in ganz Deutschland und auch hier in Rheinland-Pfalz und in unserer Region ausreichend Intensivbetten, um nicht in solche Konflikte zu geraten.

Das ist ja eine furchtbare Situation für Ärzte.

Das wäre ein Horrorszenario. Aber Prognosen, da sind sich alle Experten einig, sind extrem schwierig. Wir im Klinikum Ludwigshafen können jetzt doch relativ gelassen in die nächste Woche blicken und davon ausgehen, dass unsere Kapazitäten in jeder Beziehung und auch über die Osterfeiertage ausreichen werden.

Eine Person vor einem Helikopter SWR

Haben Sie denn ausreichend Schutzkleidung, falls die Corona-Pandemie noch länger andauert?

Wir haben keine wesentlichen Versorgungsengpässe. Ich baue gerade ein Koordinierungsnetzwerk in der Region auf. Und da wird erfasst, welche Klinik hat für wie lange noch Vorräte. Es ist mühsamer geworden und teurer, Schutzkleidung zu besorgen. Aber es ist nicht unmöglich. Wir sind ausreichend geschützt, und es gibt keinen Mitarbeiter, der da alleine gelassen wäre. Und ich gehe davon aus, dass wir das auch für die Region hinbekommen werden. Das ist natürlich etwas, das einen beunruhigt, wenn man sieht, wie schnell diese Vorräte schwinden. Aber wir haben hier im Haus bei uns keinen Mangel und ich höre das auch nicht aus anderen Kliniken.

Sie hatten zwei schwerkranke Covid-19-Patienten aus Straßburg aufgenommen. Sind weitere Aufnahmen aus dem Ausland geplant?

Wir haben die beiden französischen Patienten aus dem Elsass noch bei uns und erwarten derzeit keine neuen Patienten aus dem Ausland. Wir überlegen aber, ob wir ein Angebot machen sollen. Aber im Moment ist es wohl so, dass mehr Angebote zur Patientenübernahme bestehen als Nachfrage. In Deutschland gibt es wohl aktuell 48 Angebote für Intensivplätze, die bisher nicht ausgefüllt worden sind. Ich bin mir sicher, dass in Deutschland genügend Kapazität da ist und wir sowohl am Klinikum Ludwigshafen und in anderen Kliniken Patienten aufnehmen würden, wenn es Bedarf gebe aus dem Ausland und ein echter Engpass entstünde, wie vor ein paar Wochen.

Besonders tragisch ist ja, dass Patienten am Sterbebett derzeit keine Angehörigen haben dürfen. Wie sehen Sie das? Kann man diese Regelung denn etwas lockern?

Einzelne Angehörige dürfen bei Non-Covid Patienten im Falle des bevorstehenden Todes zu Ihren Lieben. Das versuchen wir weiterhin, im Haus möglich zu machen. Bei Covid-Patienten ist der Besuch eigentlich ein No-GO. Aber auch hier werden wir jeden Einzelfall sorgfältig abwägen und tun, was immer verantwortbar ist.

