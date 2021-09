Last-Minute-Ausbildungsbörse in Germersheim nur mäßig besucht

Das Ausbildungsjahr ist offiziell gestartet. Und doch gibt es im Bereich der Arbeitsagentur Landau noch rund 700 offene Stellen – und 580 Jugendliche, die noch suchen.

Katharina Herberger aus Insheim (Kreis Südliche Weinstraße) sucht einen Ausbildungsplatz. Zusammen mit ihrer Mutter steht sie in Germersheim vor einer großen Tafel mit Angeboten. Ein kaufmännischer Beruf soll es werden. Katharina, 17 Jahre alt, Zopf, Kapuzenpullover, hat einen Hauptschulabschluss. Der reicht unter Umständen aber nicht aus, befürchtet Annette Meinerz von der Arbeitsagentur. "Büromanagment mit Hauptschulabschluss? Das könnte schwierig werden…"

Katharina Herberger aus Insheim (Kreis Südliche Weinstraße) sucht eine Ausbildungsstelle und wird dabei unterstützt von ihrer Mutter Christina. SWR

Vielleicht auch nicht: Ein Blick in Katharinas Zeugnis zeigt, dass das Mädchen in Mathe gut ist, in Deutsch sogar sehr gut. Das verbessert Ihre Chancen beträchtlich, glaubt Meinerz.

..und dann kam Corona

Eine gute Chance - die war für Katharina schon einmal zum Greifen nah. Laut ihrer Mutter Christina hatte sie eine schulbegleitende Langzeitspraktikumsstelle bei einem Unternehmen, das in der Regel im Anschluss auch eine Ausbildung anbietet. Dann kam Corona, und mit der Pandemie die Kurzarbeit: Alle Ausbildungsstellen wurden gestrichen, Katharina stand ohne Vertrag da.

Kein Einzelfall: Laut Annette Meinerz von der Arbeitsagentur bieten die Unternehmen im Bereich der Arbeitsagentur Landau weniger Ausbildungsplätze an als noch vor der Corona-Zeit. Und trotzdem gibt es jetzt, kurz nach Beginn des Ausbildungsjahres, noch 700 offene Stellen – und auf der anderen Seite 580 junge Menschen, die suchen. Manche hätten sich eben zu spät beworben, so Meinerz: Andere erfüllten vielleicht nicht die Voraussetzungen, die der jeweilige Arbeitgeber sich wünscht. "Nicht alle Jugendlichen sind so mobil, wie sie sein müssten. Und die 2020er und 21er Abgänge sind im Schnitt ein Jahr jünger, weil die früher eingeschult worden sind. Die sind noch sehr jung. Es gibt also vielfältige Konstellationen."

Allzu viel ist nicht los auf dem Schulhof in Germersheim. Vielleicht zehn oder 15 Jugendliche nehmen an diesem Tag das Angebot der Arbeitsagentur an. Warum der Zulauf heute so spärlich ist, kann sich auch Anette Meinerz nicht erklären. Dennoch ist sie zufrieden: "Es ist wichtig, den jungen Menschen überhaupt zu zeigen, wir sind da, wir können wieder miteinander persönlich sprechen." Außerdem gäbe es ja noch zwei Messen in Neustadt und Landau, vielleicht sei da ja dann etwas mehr los.

Katharina Herberger aus Insheim (Kreis Südliche Weinstraße) und ihre Mutter Christina studieren das Angebot der Ausbildungsbörse in Germersheim. SWR

Katharine Herberger hat unterdessen an der Tafel mit den Angeboten etwas gefunden, was ihr auch gefallen könnte: Raumausstatterin. Beginn der Ausbildung ist in einem Monat. Da will sie sich bewerben. Und vielleicht bekommt sie dann in diesem Ausbildungsjahr doch noch ihre Chance.