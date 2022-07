Lange Haft wegen Brandstiftung in Kandeler Krankenhaus

per Mail teilen

Fünfeinhalb Jahre Haft wegen schwerer Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung - so lautet das Urteil des Landgerichts Landau für einen Mann aus Bad Bergzabern. Im Januar hatte der Mann am Krankenhaus in Kandel einen Wäschecontainer angezündet - aus Rache für eine angeblich falsche Behandlung.