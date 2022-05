Bauern protestieren mit Traktoren in Ludwigshafen

Bauern aus der Region haben am Mittwoch ihrem Ärger in Ludwigshafen Luft gemacht: Sie demonstrierten dagegen, dass auf 840 Hektar Ackerfläche in den kommenden Jahren neue Wohngebiete entstehen sollen. Die Fläche entspricht etwa 1.200 Fußballfeldern.

Manche Bauern sind mit schwerem Gerät nach Rheingönheim gekommen SWR Bauern und Umweltschützer haben gemeinsames Ziel Der Bauernprotest richtet sich gegen die Pläne des Verbands Region Rhein-Neckar. Nach Angaben einer Organisatorin geht es für einige Bauern um ihre Existenz. Wie die Sprecherin mitteilte, sollen über 800 Hektar an Grün- und Ackerflächen in den nächsten 15 Jahren zu Wohn- und Gewerbegebieten umgewandelt werden. Dadurch könnten nicht nur viele Bauern in der Vorder- und Südpfalz ihre bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen verlieren. Unterstützt werden die Landwirte von Naturschützer des Bundesbündnis Bodenschutz auf, einem Zusammenschluss verschiedener Bürgerinitiativen, und dem Bund für Umwelt-und Naturschutz (BUND). Auch für die Natur und das Klima habe eine zunehmende Bebauung negative Folgen, hieß es. Mit der Protestaktion wollen die Landwirte und Naturschützer erreichen, dass einige der vorgesehenen Gebiete aus dem Entwurf gestrichen werden. Worum geht’s? Wenn der Plan in dieser Form beschlossen werden sollte, dann könnten die Städte und Kommunen diese Flächen bebauen – und Landwirte könnten ihre Ackerflächen verlieren, auf denen sie bisher Gemüse oder Getreide angebaut haben. Ziele des Verbands Region Rhein-Neckar Mit Hilfe des Regionalplans soll mehr Wohnfläche geschaffen werden. Denn Wohnraum sei in der ganzen Region Mangelware, so Christoph Trinemeier, der Leitende Direktor des Verbands. Und natürlich habe man auch andere Möglichkeiten vorher geprüft und beispielsweise den Bestand leerstehender Immobilen sondiert. Allein in Ludwigshafen fehlen nach Angaben der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GAG bis zu 7.000 Sozialwohnungen. Wie geht es weiter? Im kommenden Jahr will der Verband Region Rhein-Neckar den Regionalplan beschließen. Bis zum 15. Juni können Bürger dazu Stellung nehmen. In Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) gab es nach Angaben des Bündnisses Bodenschutz beispielsweise eine Postkartenaktion. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/Patrick Seeger (Symbolbild)