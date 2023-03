"Es ist vorgesehen, zeitnah das Gesetzgebungsverfahren einzuleiten." Das schreibt das Klimaschutzministerium Rheinland-Pfalz in einem Brief, der dem SWR vorliegt. Bisher sind Land- und Forstwirte vom Wassercent ausgenommen. Doch das Ministerium drängt auf einen besseren Umgang mit dem knapper werdenden Gut „Grundwasser“. Zahlen müssten vor allem Landwirte in der Südpfalz. Sie nutzen Grundwasser zum Bewässern ihrer Felder. Der Bauern- und Winzerverband erwartet durch den Wassercent teurere Lebensmittel. Der Verband fordert, mit den Einnahmen aus dem Wassercent eine zentrale Bewässerung für die Südpfalz aufzubauen. Und ähnlich wie in der Vorderpfalz Wasser aus dem Altrhein zu nutzen.