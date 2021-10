Landwirte in der Pfalz erwarten durchschnittliche Getreideernte

Die Landwirte in der Pfalz rechnen in diesem Jahr insgesamt wieder mit einer normalen Getreideernte. In den vergangenen zwei Jahren hatten die Ernteerträge durch die Hitze sehr gelitten. Die tieferen Temperaturen und Niederschläge der letzten Monate hätten den Kulturen gutgetan, sagte ein Sprecher des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd. In der Pfalz sei die Wintergerste schon fast komplett gedroschen. Mit Ertrag und Qualität seien alle Landwirte durchweg zufrieden. Bei Winterweizen und Roggen wurde jetzt mit der Ernte begonnen.