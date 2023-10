per Mail teilen

Das Spritzmittel eines Kartoffelbauern im Rhein-Pfalz-Kreis war auf das Rucola-Feld seines Nachbarn geweht. Die Ernte war hin. Jetzt muss der Kartoffelbauer knapp 80.000 Euro zahlen.

Das Pfälzische Oberlandesgericht in Zweibrücken hat jetzt ein Urteil vom Januar am Landgericht Frankenthal bestätigt. Damals hatten die Richter entschieden, dass der Kartoffelbauer seinem Kollegen im Rhein-Pfalz-Kreis Entschädigung zahlen muss. Das Spritzmittel, das er auf seinem Kartoffelacker ausgebracht hatte, war auf das Feld des anderen geweht. Seine erntereifen Rucola-Pflanzen waren davon so verunreinigt worden, dass die Pestizid-Grenzwerte für Rucola um das zehnfache überschritten wurden.

Rucola wird mit Kartoffel-Sprizmittel belastet

Der benachbarte Landwirt hatte seinen Rucola nicht mehr verkaufen können. Das Spritzmittel war laut Gericht für Kartoffeln aber nicht für Rucola zugelassen. Der Rucola kam nicht in den Handel, sondern auf den Kompost. Das Pfälzische Oberlandesgericht kam wie die Vorinstanz zu dem Schluss, dass der Kartoffelbauer hätte sorgsamer spritzen müssen. Der Rucola-Bauer war nicht verpflichtet gewesen, Vorkehrungen zu treffen.

Schadenssumme errechnet sich aus Ernteausfall

Die Schadenssumme errechnet sich aus dem Verkaufspreis, den der Landwirt für seinen Rucola erzielt hätte. Er habe nahezu die Arbeit und die Kosten gehabt, wie wenn er seine Ware verkauft hätte, zum Beispiel für Saatgut, Bewässerung und Pflanzenschutz. Lediglich die Kosten für Ernte und Verpackung des Rucolas habe er nicht aufwenden müssen. Diese errechneten Kosten wurden von der Schadenssumme abgezogen.

Hat Urteil Folgen für Landwirtschaft?

Das Urteil des Pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken zum Pestizid-Gebrauch in der Landwirtschaft hat aus Sicht des Bauern- und Winzerverbandes keine Folgen für andere Bauern. Ein Sprecher des Verbands sagte, Landwirte müssten sich schon jetzt bei Wind an starke Auflagen halten. Es komme trotzdem ab und zu vor, dass Spritzmittel auch auf benachbarte Felder geweht werden.

Vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum heißt es, dass Spritzmaschinen in den vergangenen Jahren immer präziser geworden sind. Laut einem Sprecher haben Landwirte außerdem zahlreiche Möglichkeiten, um das Risiko zu senken, dass versprühte Mittel auf dem Nachbaracker landen: Zum Beispiel als Puffer rund vier Meter breite Wildblumenstreifen zwischen den Feldern anlegen.