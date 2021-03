Rund 590.000 Bürger und Bürgerinnen in der Vorder- und Südpfalz sind morgen zur Landtagswahl aufgerufen. In elf Wahlkreisen bewerben sich 77 Personen um ein Direktmandat.

Mit Spannung wird unter anderem der Wahlausgang in Landau erwartet. Hier hatte 2016 der SPD-Kandidat das Mandat ganz knapp der CDU abgenommen. Ebenso spannend: das Abschneiden der AFD. Bei den letzten Landtagswahlen lag sie in Ludwigshafen, Frankenthal und Germersheim deutlich über dem Landesdurchschnitt. Neu ist der Wahlkreis 52, zu dem die Stadt Wörth sowie die Verbandsgemeinden Hagenbach, Jockgrim und Rülzheim gehören. Wegen Corona haben sehr viel mehr Bürger als sonst per Brief gewählt. Weil sich aus Angst vor Ansteckung weniger Wahlhelfer gemeldet haben, gibt es insgesamt weniger Wahllokale. In den Lokalen wurden unter anderem Plexiglasscheiben aufgestellt.