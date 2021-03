In Corona-Zeiten ist alles anders, auch die Landtagswahl am 14. März. Die Pandemie sorgt auch in der Vorder-und Südpfalz für ein besondere Wahl - mit Hygeniemaßnahmen, einer Flut von Briefwahlzetteln und einem neuen Wahlkreis.

In der Vorder-und Südpfalz sind etwa 590.000 Menschen wahlberechtigt. Sie können ihre Stimmen in zehn Wahlkreisen abgeben und auf 77 Kandidatinnen und Kandidaten verteilen.

Zum ersten Mal: Wahlkreis 52 Wörth

Der Wahlkreis 52 Wörth ist neu. Bisher war er Teil des Wahlkreises 51 Germersheim. Um überall etwa gleich große Wahlkreise zu haben, hat die Landesregierung diesen Zuschnitt im Hinblick auf die Landtagswahl 2021 geändert. Zum Wahlkreis 52 im südlichsten Teil der Pfalz gehören neben der Stadt Wörth auch die Verbandsgemeinden Hagenbach, Jockgrim und Rülzheim.

Außerdem wurde der Wahlkreis Pirmasens-Land aufgelöst. Dadurch kam Annweiler zum Wahlkreis Südliche Weinstraße.

Wahl unter Corona- Bedingungen: 15.000 Kulis in Neustadt

Die Logistik spielt wegen Corona bei dieser Landtagswahl eine wichtige Rolle. Hand-Desinfektionsmittel dürfen in keinem Wahllokal fehlen, die Wahlkabinen müssen immer wieder gereinigt werden und die Kugelschreiber dürfen die Wählerin und der Wähler behalten und mitnehmen. Alleine in Neustadt wurden deshalb mehr als 15.000 Kulis bestellt. In Ludwigshafen mussten 500 Trennscheiben gebaut werden, hinter denen die Wahlhelfer sitzen werden. In der Stadt am Rhein wurde zudem extra ein Fußweg hinter einem Wahllokal angelegt, damit die Einbahnstraßenregelung dort eingehalten werden kann.

Viele Briefwähler

Die Suche nach Wahlhelfern fiel 2021 schwer. Viele Ältere wollten nicht mitmachen, aus Angst vor Corona.

Dafür gibt es umso mehr Briefwähler. Auch wenn die genauen Zahlen noch nicht vorliegen, gehen die Verantwortlichen überall in der Region von einem Rekordanteil an Briefwahlstimmen aus. Die Post in den großen Briefzentren in der Pfalz ist nach eigenen Angaben dafür aber gerüstet.

Wo wird es spannend?

Beobachter erwarten unter anderem einen engen Ausgang im Wahlkreis Landau. Schon bei der Landtagswahl 2016 gab es dort ein Kopf-Kopf-Rennen ums Direktmandat zwischen den Kandidaten von SPD und CDU.

Zudem lohnt sich auch ein Blick nach Speyer. Wie schlägt sich die Spitzenkandidatin der Grünen Anne Spiegel. In Speyer tritt auch die Klimaliste mit einem Kandidaten an. Nehmen sich die Klimaschützer gegenseitig Wähler weg?

Die zentralen Fragen

Wie geht es in den Hochburgen der Parteien aus?

Bleibt Ludwigshafen fest in sozialdemokratischer Hand?

Holt die CDU wieder ihre fünf Direktmandate ?

Wie schneidet die AfD ab? 2016 war die Partei in Ludwigshafen, Frankenthal und Germersheim deutlich stärker als anderswo in der Vorder-und Südpfalz.

Und: wie schlagen sich die Freien Wähler in unserer Region? In den Umfragen kommen sie näher an die Fünf-Prozent im Land heran.