Es ist der vielleicht wichtigste Termin für die SPD-Spitzenkandidatin Malu Dreyer und ihren Herausforderer von der CDU, Christian Baldauf, im Landtagswahlkampf: das TV-Duell live im SWR-Fernsehen am Freitag - neun Tage vor der Wahl in Rheinland-Pfalz. Welche Bedeutung hatten die vergangenen TV-Duelle bei den Landtagswahlen und worauf kommt es in der Live-Diskussion eigentlich an? mehr...