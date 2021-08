per Mail teilen

Der rheinland-pfälzische Landtag hat über den tätlichen Angriff eines AfD-Kreistagsmitglieds auf den Bürgermeister von Mutterstadt debattiert. Alle übrigen Fraktionen warfen der AfD-Fraktion vor, politische Tabus zu brechen und mit Worten zu zündeln

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Bätzing-Lichtenthäler sprach von Brandstiftern - die AfD trage eine Mitschuld an tätlichen Angriffen auf Politiker, wie kürzlich den in Mutterstadt. CDU-Fraktionschef Baldauf warf der AfD vor, sie schädige die politische Kultur und bereite Hass und Hetze den Weg. AfD-Fraktionschef Frisch sagte, bei dem Angriff von Mutterstadt handele es sich um einen bedauerlichen Einzelfall. Die etablierten Parteien hätten kein Recht, sich hier gegenüber der AfD als Moralapostel aufzuspielen. Die AfD sei selbst Opfer von Hass und Hetze durch die anderen Parteien. Innenminister Lewentz von der SPD nannte Frischs Rede - Zitat - „eine selbstentlarvende Schande in diesem Parlament“.