Am Sonntag 8. November ist Landratswahl. Amtsinhaber Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) tritt gegen seinen Herausforderer Timo Jordan (SPD) an. Im SWR-Gespräch erläutern beide Kandidaten ihre Ziele.

Timo Jordan (SPD)

Herausforderer bei dieser Landratswahl ist Timo Jordan. Im SWR-Interview sagt er, dass er sich vor allem für den Ausbau im öffentlichen Nahverkehr einsetzen will.

SWR Aktuell: Welche Aspekte müssen in den nächsten Jahren angepackt werden, welche liegen Ihnen besonders am Herzen?

Timo Jordan: Im Bereich Klimaschutz und Energiewende, Mobilitätswände stehen natürlich sehr viele Punkte auf der Tagesordnung. Wir müssen schauen, dass wir einen attraktiven öffentlichen Personennahverkehr hinbekommen. Die Ausschreibungen müssen hierzu vorbereitet werden. Ebenfalls müssen wir auch andere Wege gehen, zum Beispiel bei den Radwegen und Radschnellwegen in die Metropolregion. Das sind alles Aspekte, die wir im Bereich Mobilitätswende und damit einhergehend auch im Bereich Klimaschutz angehen und anpacken müssen. Zusätzlich liegt mir das Thema "bezahlbarer Wohnraum" am Herzen.

"Mir ist wichtig, dass die Corona-Krise sauber aufbereitet und dokumentiert wird."

SWR Aktuell: Welche Lehren zieht der Landkreis Bad Dürkheim aus der Corona-Pandemie?

Jordan: Generell ist es so, dass es keine Blaupause gab für diese ganze Krise. Auch nicht beim Kreis Bad Dürkheim. Mir ist es wichtig, dass diese Krise sauber aufbereitet wird, wenn sie vorbei ist und dass sie dokumentiert wird. Es ist wichtig, dass wir auf etwas zurückgreifen können, wenn ein solcher Fall noch einmal kommen sollte. Dass wir wissen, was hat funktioniert, was hat weniger funktioniert. Aber wie gesagt, momentan ist es ganz schwer dieses Thema einzuschätzen. Es gibt nichts was wir in dieser Form schon einmal hatten und ich ziehe den Hut vor jedem, der sich momentan diesen Herausforderungen stellen muss.

SWR Aktuell: Was für eine Art Landrat wollen Sie sein?

Jordan: Ich möchte ein Landrat sein, der wirklich auch zum Angreifen ist. Ich möchte Bürgergespräche führen und in den jeweiligen Verbandsgemeinden und Städten sowie im Großdorf Haßloch präsent sein. Ich möchte den Bürgern und Bürgerinnen zuhören, möchte mit ihnen gemeinsam Politik betreiben und nicht nur aus einem stillen Kämmerlein heraus. Das ist für mich ganz wichtig. Ein Landrat muss den Dialog suchen, denn das ist letztendlich auch die Arbeit, für die er bezahlt wird, nämlich für die Bürger etwas zu tun.

SWR Aktuell: Welche Bedeutung hat der Landkreis Bad Dürkheim für Sie?

Jordan: Ich bin ja in den Landkreis Bad Dürkheim zugezogen, ich bin ja ursprünglich Rheinhesse, aber für mich ist der Landkreis meine neue Heimat. Hier ist meine Familie, hier ist meine Tochter geboren und wir haben glaube ich landschaftlich das Schönste was man sich vorstellen kann. Ich lebe sehr gerne hier. Wir haben so eine Vielfalt in unserem Landkreis und die möchte ich gerne auch weiter nach vorne bringen.

Herausforderer Timo Jordan Timo Jordan (SPD) ist gebürtiger Wormser und knapp 42 Jahre alt. Er lebt in Haßloch, ist verheiratet und hat drei Kinder. Jordan studierte Betriebswirtschaft an der heutigen Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim. Seit 2016 arbeitet er in Lampertheim in Südhessen. Dort ist er bei der Stadt angestellt als Magistratsdirektor und leitet den Bereich "Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen".

Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU)

Hans-Ulrich Ihlenfeld ist seit 2013 Landrat vom Kreis Bad Dürkheim. Im SWR-Interview sagt er, vor allem die Digitalisierung sei in den kommenden Jahren für den Kreis sehr wichtig.

SWR Aktuell: Welche Aspekte müssen in den nächsten Jahren angepackt werden, welche liegen Ihnen besonders am Herzen?

Hans-Ulrich Ihlenfeld: Wir haben in den nächsten beiden Jahren natürlich das große Breitbandprojekt vor Augen, das uns sehr beschäftigt. Es geht auch um die Digitalisierung in den Behörden und in den Schulen, das ist außerordentlich wichtig. Wir brauchen außerdem eine bessere Infrastruktur was die Mobilität anbelangt. Ein großes Projekt, was wir dahingehend angehen wollen, ist zum Beispiel Radschnellwege zu schaffen. Und natürlich ist auch der Klimaschutz ein wichtiger Aspekt, den wir im Landkreis Bad Dürkheim voranbringen wollen.

SWR Aktuell: Welche Lehren zieht der Landkreis Bad Dürkheim aus der Corona-Pandemie?

Ihlenfeld: Wir sind ja im Moment mitten in einem Quasi-Lockdown, in der zweiten Phase, in der alles heruntergefahren wird. Wir sind mittlerweile schon gut gerüstet für diese Situation. Angefangen bei den Masken bis hin zu den Behelfskrankenhausbetten oder auch den Testungen, das alles hat sich inzwischen etabliert. Hier haben wir auch viele Erfahrungen gesammelt. Ganz wichtig ist natürlich, dass die Bevölkerung sich wirklich an die Regeln und an die Hygienevorschriften hält und wir tun alles dafür das auch bekannt zu machen und entsprechend zu kontrollieren. Wichtig ist, dass unser Gesundheitsamt funktionsfähig ist und hier haben wir personell stark aufgerüstet.

"Ein Landrat muss gerne mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammenkommen."

SWR Aktuell: Was für eine Art Landrat wollen Sie sein?

Ihlenfeld: Ein Landrat muss mehreres abdecken. Er muss ein guter Chef einer Behörde sein und muss mit den Mitarbeitern gut umgehen können. Er muss aber auch die politischen Gremien leiten können und politisches Geschick haben. Und vor allem, und das ist mir persönlich fast sogar das Wichtigste, er muss das Ohr an der Bevölkerung haben. Er muss gerne mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammenkommen und es muss ihm Spaß machen in dieser wunderbaren Gegend der Pfalz zu leben.

SWR Aktuell: Welche Bedeutung hat der Landkreis Bad Dürkheim für Sie?

Ihlenfeld: Ich komme aus der Gemeinde Haßloch im Landkreis Bad Dürkheim. Bad Dürkheim selbst ist eine tolle Stadt und ich freue mich natürlich über alles was sich hier ereignet, vor allem über den alljährlichen Wurstmarkt. Der Landkreis ist eine Gegend, in der andere Menschen gerne Urlaub machen. Wir haben ein riesengroßes Waldgebiet und die Weinstraße mit all den Genüssen, die man hier erleben kann. Eine wunderbare Landschaft, über die man sich jeden Tag freut, wenn man entlang der Weinstraße fährt.