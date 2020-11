Bei der Landratswahl im Landkreis Bad Dürkheim am Sonntag können rund 110.000 Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben. Timo Jordan (SPD) tritt gegen Amtsinhaber Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) an.

Der Herausforderer bei dieser Landratswahl, Timo Jordan (SPD) sagte im SWR-Interview, dass er sich vor allem für den Ausbau im öffentlichen Nahverkehr einsetzen will. Dazu müssten Ausschreibungen vorbereitet werden. Auch will er sich für andere Formen der Mobilität einsetzen für besseren Klimaschutz. So will er zum Beispiel das Radwegenetz ausbauen und Radschnellwege in die umliegende Region voranbringen. Desweiteren will er sich für bezahlbaren Wohnraum einsetzen.

Die beiden Landratskandidaten: Hans-Ulrich Ihlenfeld (links) und Timo Jordan (rechts) SWR

Timo Jordan (SPD) ist gebürtiger Wormser und knapp 42 Jahre alt. Er lebt in Haßloch, ist verheiratet und hat drei Kinder. Jordan studierte Betriebswirtschaft an der heutigen Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim. Seit 2016 arbeitet er in Lampertheim in Südhessen. Dort ist er bei der Stadt angestellt als Magistratsdirektor und leitet den Bereich "Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen".

Hans-Ulrich Ihlenfeld ist seit 2013 Landrat vom Kreis Bad Dürkheim. Im SWR-Interview sagte er, vor allem die Digitalisierung sei in den kommenden Jahren für den Kreis sehr wichtig. Dazu gebe es ein großes Projekt zum Breitband-Ausbau. Auch die Vernetzung der Behörden und Schulen sei wichtig. Auch Ihlenfeld will das Thema alternative Mobilität und bessere Infrastruktur sowie Radschnellwege angehen. Auch den Klimaschutz will er in der Region voranbringen.

Hans-Ulrich Ihlenfeld wuchs seit 1964 in Haßloch auf. Er studierte Rechtswissenschaft in Passau und Mannheim, gefolgt von einem Aufbaustudium an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. 2004 wurde er Bürgermeister der Gemeinde Haßloch und wurde 2012 wiedergewählt. Am 7. April 2013 wurde er nach einer Stichwahl Landrat.