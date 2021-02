Am ersten Februar vor genau einem Jahr sind knapp 125 Menschen von ihrer Reise aus der chinesischen Provinz Wuhan zurückgekehrt. Sie wurden nach ihrem Flug nach Frankfurt direkt auf eine Quarantänestation der Bundeswehr in Germersheim gebracht - aus Schutz vor dem Corona-Virus. Der Landrat des Kreises Germersheim blickt zurück auf die Mammutaufgabe. Innerhalb kurzer Zeit musste die Quarantäne-Station fertig sein.

Woher bekommen die Menschen in der Quarantäne ihr Essen und wer betreut sie während der ganzen Quarantäne-Zeit? Alles Fragen, mit denen sich der Landrat des Kreises Germersheim, Fritz Brechtel, damals auseinandersetzen musste. So eine Quarantänestation einzurichten - das war für alle völliges Neuland, erinnert sich der Landrat des Kreises Germersheim Fritz Brechtel:

"Wir hatten gerade mal zwei Tage Zeit, um die Quarantäne für die Rückkehrer vorzubereiten. Das war eine Aktion, die es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nie gegeben hat." Fritz Brechtel, Landrat des Kreises Germersheim

Mit auf der Quarantänestation waren auch 30 freiwillige Helfer des Deutschen Rotes Kreuzes. Sie betreuten die Reiserückkehrer.

Vor Quarantäne in Germersheim: Corona-Tests in Frankfurt

Bevor die Wuhan-Rückkehrer nach Germersheim kamen, waren sie in einem Krankenhaus in Frankfurt untersucht und auf das Corona-Virus getestet worden. Erst in der Südpfalzkaserne stellte sich dann heraus, dass eine Frau und ein Mann positiv waren. Beide waren völlig symptomfrei, wurden aber dann noch am selben Tag mit einem Spezialkrankenwagen für hochansteckende Patienten in eine Klinik gebracht. Alles reine Vorsichtsmaßnahmen, hieß es damals.

Die Wuhan-Rückkehrer - darunter auch Familien mit Kindern - fürchteten, dass sich ihre Quarantänezeit verlängern könnte, wenn noch mehr Tests positiv ausfielen. Von einem Lagerkoller war die Rede und was dagegen zu tun sei. Nach knapp zwei Wochen und zwei weiteren Tests kam dann die Entwarnung. Alle Rückkehrer und ihre Helfer waren negativ und konnten aus der Quarantäne entlassen werden.

Für den Landrat eine riesige Erleichterung - wie er in dem Video erzählt.