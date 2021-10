Landrat Clemens Körner zu Breitband-Ausbau

In Böhl-Iggelheim im Rhein-Pfalz-Kreis ist heute offiziell schnelles Internet an den Start gegangen. Landrat Clemens Körner und Vertreter der Internet-Ausbau-Firma Inexio, sowie Vertreter der Förderbehörde des Bundes, drückten symbolisch den Startknopf. Böhl-Iggelheim ist nach Angaben des Rhein-Pfalz-Kreises die erste Gemeinde in der Pfalz, bei der unterversorgte Haushalte ans schnelle Internet angeschlossen wurden. Massive Schwierigkeiten bei den Arbeiten, wie in der Südpfalz oder im Kreis Bad Dürkheim, habe es beim Ausbau im Kreis bislang nicht gegeben, sagte Landrat Körner.