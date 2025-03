Martin Brandl (CDU) ist seit 100 Tagen Landrat im Kreis Germersheim. Er will mehr Bürgerservice und Transparenz in der Kreisverwaltung. Das will er an einem neuen Standort in Kandel erproben.

Martin Brandl, gerade mal 100 Tage im Amt, hat sich große Ziele gesetzt. Eines davon: Die Kreisverwaltung Germersheim soll eine neue Außenstelle in den beiden Gebäuden der Sparkasse in Kandel bekommen. Und die soll quasi als Modell-Ort dienen. Die Verwaltung soll durch den Umbau digitaler, schneller und kundenfreundlicher werden.

Die Voraussetzungen seien sehr gut, meint Brandl. Denn die beiden Gebäude der Sparkasse in Kandel stehen seit der Fusion der Sparkassen im Kreis Germersheim und im Kreis Südliche Weinstraße zur Sparkasse Südpfalz im Jahr 2021 größtenteils leer. 200 Sparkassen-Mitarbeiter sind damals ausgezogen.

Martin Brandl, CDU-Landrat des Kreises Germersheim, blickt nach 100 Tagen im Amt in die Zukunft. SWR

Digitalisierung der Akten in vollem Gang

Die Kreisverwaltung will die beiden Sparkassen-Gebäude im Sommer kaufen und dann einen Teil an die Sparkasse vermieten. Doch noch wartet Brandl auf grünes Licht vom Land für die Millionen, die der Kauf kostet.

Es sei ein einstelliger Millionenbetrag, mehr verrät Brandl noch nicht. Der Umzug von 150 der insgesamt 600 Beschäftigten der Kreisverwaltung in Germersheim soll dann im kommenden Jahr über die Bühne gehen.

Die Sparkasse in Kandel. Hier sollen 150 Mitarbeiter der Kreisverwaltung Germersheim einziehen. SWR

Aber der Umbau der Verwaltung laufe schon, so der Landrat. So würden beispielsweise gerade alle Arbeitsabläufe auf ihre Effizienz unter die Lupe genommen. Auch alle Akten würden digitalisiert, damit künftig eine schnellere Bearbeitung etwa im Bauamt möglich ist. Zum Jahresende soll das abgeschlossen sein.

Was für die Bürger im Landkreis Germersheim besser werden soll

"Wir müssen agiler werden, wir müssen schneller werden, wir müssen effizienter werden, den Bürger auch stärker in den Mittelpunkt stellen", sagt Brandl. Was der Bürger am schnellsten merken könnte: Laut Plan soll es im kommenden Jahr im Foyer des neuen Verwaltungsgebäudes in Kandel einen großen Servicebereich geben - ähnlich wie ihn die Sparkasse jetzt dort hat.

Dort sollen sich dann auch Mitarbeitende aus Germersheim digital zuschalten können, um die Anliegen und Anträge direkt zu bearbeiten. Beispielsweise soll hier auch die Außenstelle der Kfz-Zulassung unterkommen. Das Ziel: Die Bürgerinnen und Bürger sollen schneller und unkomplizierter bedient werden.

Zum Beispiel bei der Beantragung eines neuen Führerscheins. Wann man Anträge auch digital per Internet einreichen kann, ist allerdings noch offen. Dazu laufe gerade ein Modellprojekt in Trier, das zentral vom Land gesteuert werde, so Brandl.

Kreisverwaltung Germersheim soll für Bürger transparenter werden

Hakt es dann doch einmal, etwa weil Fachpersonal krank ist, dann will Landrat Brandl es den Bürgerinnen und Bürgern erklären. "Transparenz ist auch ein wichtiges Thema, dass wir den Bürgern erklären, warum Sachbearbeitungen, Antragsbearbeitungen Monate dauern. Und wir brauchen dann auch den Mut, zu sagen, es dauert so lange, weil... Und wir arbeiten an Verbesserungen und müssen dann auch erklären, wie wir das erreichen."

CDU-Landrat Brandl (Mitte), rechts von ihm der Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler (CDU) und links im Bild Baudezernent Michael Gauly in der Noch-Sparkasse in Kandel. SWR

Kreisverwaltung will für neues Fachpersonal attraktiver werden

Der Umbau der Verwaltung betrifft alle 600 Beschäftigten der Kreisverwaltung. In Kandel soll es künftig kaum noch feste Arbeitsplätze geben. Jeder Mitarbeiter soll dann mit seinem Laptop an einen Schreibtisch andocken können. Mobiles Arbeiten und Vernetzung sind also angesagt. Glasfaseranschlüsse gebe es schon an allen Standorten, so Brandl.

Außerdem soll es sogenannte Workspaces geben und Räume zum Austausch und zum Entspannen. Damit wird die Kreisverwaltung auch als Arbeitgeber attraktiver, hofft Brandl. Denn wie alle Verwaltungen leide sie unter dem Fachkräftemangel - etwa im Bauamt oder in der Ausländerbehörde.

Einzelne Mitarbeiter der Kreisverwaltung Germersheim arbeiten schon im Sparkassengebäude in Kandel. Der Hauptumzug ist aber für 2026 geplant. SWR

Ausbau der Kreisverwaltung Germersheim zu teuer

Jahrelang hatte die Kreisverwaltung geplant, ihren Hauptstandort in Germersheim zu erweitern. Doch ein Neubau wäre viel teurer geworden als die jetzige Lösung - zu teuer, sagt der Landrat. Mit dem Umzug nach Kandel könnten dann zwei oder drei Außenstandorte der Kreisverwaltung in Germersheim wegfallen.