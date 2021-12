Kreis bietet Corona-Schutzimpfungen an

Im ehemaligen Impfzentrum in der Bad Dürkheimer Salierhalle finden ab Montag einzelne Impfaktionen statt. Organisiert werden sie von der Kreisverwaltung. Nach eigenen Angaben reagiert der Kreis damit auf die Nachfrage nach Erst-, Zweit- und Drittimpfungen. Termine für das Impfen in der Salierhalle können im Internet über die Terminvergabe des Landes gebucht werden. Im Kreis Bad Dürkheim können sich Menschen außerdem weiterhin bei den Hausärzten, am Impfbus des Landes und im Impfzentrum in Neustadt ihren Pieks abholen.