Landau: Prozess um versuchten Totschlag im Asia-Imbiss

Vor dem Landgericht Landau wird ab Donnerstag ein Streit unter Köchen verhandelt, der vollkommen eskaliert ist: Einer der beiden hat dabei ein Auge verloren.

Am Landgericht in Landau wird verhandelt, was letztes Jahr ain dem Asia-Imbiss passiert ist. SWR

Vor Gericht steht ein 53-jähriger Mann. Laut Anklage hat er im Sommer letzten Jahres als Koch in einem Asia-Imbiss in Landau gearbeitet. An einem Donnerstagabend Ende Juli soll er mit einem Kollegen - zu dem Zeitpunkt 37 Jahre alt - in Streit geraten sein und zum Küchenmesser gegriffen haben.

Im Polizeibericht von damals heißt es, er habe auf den anderen eingestochen. Die Anklage geht weiter ins Detail: Der Angeklagte soll seinem Kollegen das Messer so heftig in den Kopf gestoßen haben, dass die Klinge abbrach.

Opfer seither auf einem Auge blind

Zeugen gingen schließlich dazwischen und verhinderten offenbar Schlimmeres: Die Anklage geht davon aus, dass der Mann seinen Kollegen töten wollte. Das Opfer konnte laut Polizeibericht nur durch eine Notoperation gerettet werden. Allerdings ist der Mann aufgrund des Stichs seitdem auf einem Auge blind.

Was der Grund des Streits war, ist unklar. Einem Sprecher des Landgerichts zufolge sollen aber im Verlauf des Prozesses auch die Zeugen gehört werden, die seinerzeit dazwischen gegangen sind. Im Falle einer Verurteilung droht dem Angeklagten eine Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren.