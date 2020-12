Vor dem Landgericht Landau muss sich ab heute ein Mann wegen Totschlags verantworten. Er soll Ende Januar im südpfälzischen Völkersweiler seine getrennt lebende Ehefrau erstochen haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, in der Nacht des 30. Januar im Schlafzimmer eines Hauses in Völkersweiler mit einem Messer mehrmals auf seine Frau eingestochen zu haben. Dabei habe er sie unter anderem am Hals und Oberkörper so schwer verletzt, dass sie kurz darauf starb. Der Beschuldigte habe die Tat bisher nicht zugegeben und ausgesagt, er könne sich nicht erinnern, was in dieser Nacht geschah. Laut Anklage gibt es aber Hinweise, dass das Ehepaar kurz vor der Tat miteinander gestritten hatte. Der Mann soll ebenfalls Stich- und Schnittwunden gehabt haben. Die Staatanwaltschaft geht aber davon, dass er sich selbst verletzt hatte.