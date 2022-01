per Mail teilen

Die Tat hatte für Aufsehen gesorgt: Im Juli hatte ein Mann im südpfälzischen Germersheim auf offener Straße mit einem Messer auf seine Noch-Ehefrau eingestochen. Auch ein Passant wurde verletzt.

Das Landgericht in Landau. SWR

Für die Staatsanwaltschaft ist der Messerangriff ein heimtückischer Mordversuch aus niederen Beweggründen. Der 57-jährige Angeklagte soll seiner Ehefrau am 22. Juli gegen 23 Uhr in einem Wohngebiet in Germersheim aufgelauert haben. Als sie ein Haus verließ, soll er sich auf sie gestürzt und mit dem Messer wahllos auf Oberkörper, Bauch und Gesicht der Frau eingestochen haben. Die Frau lebte von ihrem Ehemann getrennt.

Passant will helfen und wird verletzt

Als ein Passant eingreift, um der Frau zu helfen, sticht der Beschuldigte auch auf den Mann ein, so die Anklage. Ein Rettungswagen bringt ihn später mit einer Schnittwunde in der Kniekehle ins Krankenhaus. Auch andere Passanten sollen versucht haben, auf den 57-Jährigen einzuwirken, dass er von seinem Opfer ablässt. Doch er soll seine Ehefrau so lange weiter attackiert haben, bis sie keinerlei Lebenszeichen mehr von sich gegeben hat.

Opfer lebensgefährlich verletzt

Die damals 46-jährige Frau erlitt zahlreiche lebensgefährliche Schnitt- und Stichwunden und musste notoperiert werden, so die Staatsanwaltschaft. Der Beschuldigte war zunächst geflüchtet, und wurde später in seiner Wohnung von der Polizei festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Zu den Tatvorwürfen hat er laut Staatsanwaltschaft bisher geschwiegen.

Motive: Wut und Rache ?

Die Anklage ist überzeugt, dass der Mann seine Frau töten wollte. Er soll aus "Wut und tiefen Rachegefühlen" gehandelt haben, weil er seine Ehefrau allein für die Trennung und seine eigene Lebenssituation verantwortlich gemacht haben soll.

Nicht der erste Angriff auf Ehefrau

Der Beschuldigte hätte sich seiner Ehefrau eigentlich gar nicht nähern dürfen. Das war ihm gerichtlich verboten worden. Der Grund: Er hatte seiner Frau bereits in der Vergangenheit mehrfach aufgelauert, sie verfolgt und auch verletzt. Das hatte die Staatsanwaltschaft auf SWR-Anfrage mitgeteilt. Die Frau hatte ihn deshalb mehrfach angezeigt.