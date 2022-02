Landau: Asia-Imbiss Koch gesteht Messer-Attacke

Vor dem Landgericht Landau ist am Freitag der Prozess um eine Bluttat in einem Asia-Imbiss in die nächste Runde gegangen: Erstmals hat sich der Angeklagte zum Tatvorwurf geäußert.

Der Angeklagte hat die Tat zugegeben SWR

Beim Verhandlungstag hat der Angeklagte (53), ein Koch, die Messerattacke auf einen Mitarbeiter zugegeben. Bei dieser Attacke ist das Opfer (38) schwer am Kopf verletzt worden. Er verlor dadurch sein linkes Augenlicht. Bei der Verhandlung trug er eine Augenklappe.

Sowohl der Angeklagte wie auch der Täter stammen aus Vietnam. Ihre Aussagen wurden bei Gericht von Dolmetschern übersetzt.

Was geschah am Abend der Tat?

An dem Abend seien die beiden Angestellten des Asia-Imbiss über die Frage in Streit geraten , was mit dem Gemüse passieren soll, das nach Feierabend noch übrig ist. Es habe Beleidigungen gegeben, heißt es in der Erklärung, die der Angeklagte über seinen Anwalt hat verlesen lassen.

Das spätere Opfer habe ihn ausgelacht und ihn einen "alten Mann“ genannt. Irgendwann sei er ausgerastet, und habe blindlings mit dem Messer nach ihm geschlagen. Erst, als er das viele Blut gesehen habe, sei er wieder zur Besinnung gekommen.

Der Asia-Imbiss in Landau, bei dem der Streit zwischen zwei Mitarbeitern eskaliert ist SWR

Noch viele Fragen offen

Dem Richter fiel es schwer zu glauben, dass ein Streit um Gemüse so eskalieren kann, dass jemand dabei ein Auge verliert. Auch die Vernehmung eines weiteren Mitarbeiters brachte kaum Klarheit, und ließ Richter und Staatsanwalt fassungslos zurück: Dieser Mann will nämlich so gut wie nichts gesehen haben, obwohl sich die Tat eigentlich direkt neben ihm abgespielt haben müsste. Und: Er verstrickte sich mehrfach in Widersprüchen zu früheren Aussagen, die er bei der Polizei gemacht hat.

Falschaussagen eines Zeugen?

Der Richter fand deutliche Worte: "Der junge Mann hat sein Auge verloren und permanent starke Schmerzen und Sie haben nicht mal den Mut zu sagen, was passiert ist – das ist wirklich traurig!“ Der Staatsanwalt beließ es bei dem Hinweis, dass der Zeuge wegen Falschaussagen noch von ihm hören werde. Der nächste Verhandlungstag ist in der kommenden Woche. Das Urteil könnte dann Anfang März fallen.