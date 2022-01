Frankenthal: Keine Einigung im Streit um Geschäft im Rathaus-Center

Am Landgericht Frankenthal ist am Dienstag eine Einigung zwischen dem letzten Mieter im Ludwigshafener Rathaus-Center und der Stadt Ludwigshafen gescheitert. Der Ladenbesitzer wollte einen besseren Zugang zu seinem Geschäft durchsetzen.

Die Parteien stehen sich unversöhnlich gegenüber. Auf der einen Seite die Stadt Ludwigshafen, die das Rathaus-Center abgeriegelt hat, um es für den Abriss vorzubereiten. Und auf der anderen Seite der letzte Center-Mieter Advar Tolu mit seinem Schlüssel- und Schuhreparatur-Service, der seinen Laden weiter offen halten will. Am Dienstag traf sich beide Parteien unversöhnlich vor dem Frankenthaler Landgericht.

Ladenbesitzer: Geschäft im Rathaus-Center kaum erreichbar

Der Mietvertrag für seinen Schuster- und Schlüsselladen läuft noch bis Ende August 2023. Und deswegen will Advar Tolu auch noch Umsatz machen. Das kann er aber nach Angaben seines Anwalts nicht, weil das Geschäft im leeren Rathaus-Center nur über einen kaum sichtbaren Seiteneingang erreichbar ist. Momentan erhalte Advar Tolu in seinem Laden deswegen auch keine Post und keine Pakete mehr. Die Kunden rufen an und fragen: "Bist Du überhaupt noch da?“, sagte sein Anwalt vor Gericht. Das sei für seinen Mandanten nicht tragbar.

Daher will der letzte Mieter im Rathaus-Center nun gerichtlich durchsetzen, dass der Haupteingang des Gebäudes wieder geöffnet wird – mindestens bis Ende März. Außerdem sollen größere Schilder auf den Weg zu seinem Geschäft hinweisen. Den Streitwert des Gerichtsverfahrens legte der Anwalt des Mieters auf 11.000 Euro fest.

Stadt hält Ansprüche des Schusters für unberechtigt

Der Anwalt der Stadt Ludwigshafen hielt dagegen. Der letzte Mieter habe keinen Anspruch auf einen bestimmten Zugang zu seinem Laden. Die Stadt habe das Rathaus-Center geschlossen, um ungestört Decken, Wände und Böden in dem Gebäude aufzureißen. Dort werde nach Schadstoffen gesucht, um einen Plan für den bevorstehenden Abriss des Centers vorzubereiten. Der Anwalt räumte ein, dass die Stadt dem Ladenbetreiber noch kein finanzielles Angebot gemacht habe, damit er eventuell doch sein Geschäft räume. Das letzte Angebot dazu in Höhe von 30.000 Euro habe noch der Vorbesitzer des Centers dem Schuster gemacht.

Weiterhin schlug der Anwalt der Stadt vor, ein Enteignungsverfahren zu beginnen. Ein Gutachter würde dann engagiert, der eine Entschädigungssumme für Advar Tolu ermitteln könnte. Doch eine solche Lösung ist kurzfristig noch nicht in Sicht.

Frankenthal: Richterin ratlos

Die Richterin an der 6. Zivilkammer des Frankenthaler Landgerichts, Verena Gutzler, war am Ende der mündlichen Verhandlung mehr oder weniger ratlos: "Mehr fällt mir auch nicht mehr ein“ sagte Gutzler und kündigte an, sie werde am Freitag, dem 28. Januar ihre Entscheidung verkünden.

Rathaus-Center Ludwigshafen: der Countdown läuft

Die Tage des Rathaus-Centers in Ludwigshafen sind gezählt. In den kommenden drei Jahren soll es abgerissen werden, fast alle 75 Geschäfte, die hier mal waren, sind seit Dezember geschlossen. Bis auf eines. Advar Tolu harrt in seinem Laden im leeren Rathaus-Center aus und will das auch weiter tun. Bis 2023 möchte er bleiben, denn so lange laufe sein Mietvertrag, sagt Tolu.

Tolu ist der Meinung, sein Mietvertrag sei nicht fristgerecht gekündigt worden. Nun will er die Stadt per einstweiliger Verfügung zwingen, die Einkaufspassage zwischen Innenstadt und Hemshof wieder zugänglich zu machen. Denn gerade ist sein Schlüsseldienst und Schuhservice nur über einen Seiteneingang zu erreichen. Diese Tatsache sorge dafür, dass kaum noch Kunden zu ihm kämen, so Tolu.

"Die Kunden sehen das geschlossene Tor und gehen dann wieder zurück, weil sie denken, hier ist gar keiner mehr drinnen“

Zum Glück habe er noch Stammkunden, die zu ihm halten, so Tolu. Trotzdem zahlt Tolu jeden Monat, den er bleibt, drauf: Rund 1.600 Euro Miete überweist er für den winzigen Laden, hat aber so gut wie keine Einnahmen. Bleiben will er dennoch. Es gehe ihm vor allem darum, "den Großen Paroli zu bieten".