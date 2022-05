Frühjahrssynode: wie viele Kirchen werden verkauft?

Die Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz will unter anderem über weitere Sparmaßnahmen diskutieren. Kirchliche Gebäude sollen wirtschaftlicher betrieben und genutzt werden, teilte die Evangelische Kirche der Pfalz mit. Betrieb und Unterhalt sollten bis zum Jahr 2035 mindestens 30 Prozent weniger Kosten verursachen. Einige Häuser müssten abgegeben werden. Der CO2-Ausstoß der verbliebenen Gebäude sollte sich um 90 Prozent verringern. Zudem will die Synode wegen des Ukraine-Kriegs einen Friedensappell verabschieden. Wegen der Pandemie findet die Frühjahrstagung erneut als Videokonferenz statt. Die Evangelische Kirche der Pfalz mit Sitz in Speyer hat in der Pfalz und im Saarland fast 500.000 Gemeindemitglieder.