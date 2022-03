Preis für Beschäftigung schwerbehinderter Menschen

Der Landespreis für beispielhafte Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen geht an das Restaurant „1870 – Ihr Gasthaus“ in Bad Bergzabern. Das hat das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung bekanntgegeben. Eröffnet wurde es im November 2020 - mitten in der Pandemie. Vorher hat die Wirtin Siobán Lennon ein Inklusionshotel der Lebenshilfe in Landau geleitet. Als das Hotel pandemiebedingt zumachen musste, hat sie zwei ihrer Mitarbeiter mitgenommen und in der Küche angestellt. Es sei für sie eine Selbstverständlichkeit, auch Menschen mit Beeinträchtigungen zu beschäftigen. Diese „Selbstverständlichkeit“ ist dem Land nun eine Auszeichnung und ein Preisgeld von mehreren tausend Euro wert. Als kleiner Familienbetrieb sei das Gasthaus nicht verpflichtet, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. Den Preis bekommt Lennon Ende des Monats aus den Händen von Sozialminister Alexander Schweitzer. Das Geld soll unter anderem in einen großen Ausflug für das ganze Team investiert werden.