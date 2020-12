In Wörth soll das Landesimpfzentrum für die Südpfalz planmäßig am 15. Dezember startbereit sein. Der Fortschritt der Arbeiten wurde am Mittwochnachmittag vorgestellt.

Das Impfzentrum wird im ehemaligen Corona-Hilfskrankenhaus im Industriegebiet am Oberwald in Wörth eingerichtet. Wie der Koordinator des Landesimpfzentrums mitteilte, hat die Einrichtung bei einer ersten Inspektion durch einen Vertreter des Landes am Mittwoch sehr gut abgeschnitten. Demnach hätten die Aufteilung des Impfzentrums und der geplante Impfablauf einen Vertreter des Landes bereits überzeugt. Am Wochenende soll alles fertig sein. Dann würden erste Probedurchläufe beginnen, um die fünf eingerichteten Impfstraßen, wie es offiziell heißt, zu testen.

Geplanter Ablauf der Impfung

Die Impfstraßen werden farblich voneinander getrennt. Der Ablauf ist wie folgt geplant:

- Schon vor dem Eingang bekommen die Impfpatienten ihre Temperatur gemessen. Nur wer fieberfrei ist, wird geimpft.

- Dann melden sich die Patienten mit ihrem Impfausweis an und bekommen eine farbliche Kennzeichnung, um sich in die entsprechende Impfstraße zu begeben.

- Sie werden zunächst von einem Arzt über die Impfung informiert.

- Dann begeben sie sich in einen Wartebereich.

- Danach werden sie geimpft.

- Danach warten sie rund 15 Minuten in einem anderen Wartebereich, um sicherzugehen, dass sie die Impfung gut vertragen. Falls nicht, ist medizinische Hilfe vor Ort.

- Die Impfpatienten erhalten ihren Impfpass mit entsprechendem Eintrag zurück.

Für die Bereitstellung von medizinischem Personal und dem Impfstoff sei jetzt noch das Land Rheinland-Pfalz verantwortlich. Zwar ist das Impfzentrum voraussichtlich bereits am Wochenende einsatzbereit, dennoch rechnet Fritz Brechtel, Landrat des Kreises Germersheim damit, dass erst Ende Dezember der Impfstoff verfügbar ist.

Das Impfzentrum Wörth wird gemeinsame Anlaufstelle der Kreise Germersheim, Südliche Weinstraße und der Stadt Landau für die Corona-Impfungen.