Auch in dieser Woche ist wieder ein Impfbus des Landes in der Vorder- und Südpfalz unterwegs. Unter anderem macht er am Montag Station in Grünstadt. In den kommenden Tagen wird er unter anderem in Waldsee, Dudenhofen und Landau sein. Der Impfbus hält jeweils auf Supermarktparkplätzen. Dort können sich die Menschen dann ohne Voranmeldung gegen Corona impfen lassen. Genauere Informationen gibt es auf der Internetseite corona.rlp. Insgesamt sind in Rheinland-Pfalz seit drei Wochen sechs dieser Busse unterwegs. Nach Angaben des Landes ließen sich bisher mehr als 12.000 Menschen dadurch impfen.