Landesgartenschau Neustadt: Wie es jetzt weitergeht

Neustadt hat den Zuschlag für die Landesgartenschau 2027 bekommen und sich gegen fünf andere Städte und Regionen aus Rheinland-Pfalz durchgesetzt. Wie geht es jetzt mit den Planungen weiter und reichen 22 Millionen Euro für die Schau?

Während die Neustadter noch jubeln, beginnt für die Stadtentwickler jetzt erst die eigentliche Arbeit.

Der Blick vom Landesgartenschau-Gelände über Neustadt an der Weinstraße SWR

Neustadt wird Projektgesellschaft gründen

Der Neustadter Dezernent für Stadtentwicklung und Bauen, Bernhard Adams (parteilos) hat die nächsten Planungsschritte schon genau im Blick. Im kommenden Jahr stehen zwei Planungsschritte an: 2023 will die Stadt gemeinsam mit dem Land eine Projektgesellschaft gründen, die die Landesgartenschau Neustadt vorbereiten und auch durchführen soll. Danach folgt die Ausschreibung eines Wettbewerbs für Landschaftsarchitekten. Der Bewerber mit dem besten Konzept für die Schau soll dann den Zuschlag bekommen.

Bagger für Landesgartenschau sollen ab 2024 rollen

Bis Mitte 2024 sollen die konkreten Pläne für die Landesgartenschau 2027 dann stehen und auch die Suche nach den Baufirmen, die die Pläne dann umsetzen, soll bis dahin laufen. Sobald diese gefunden sind, geht es an die Umsetzung, so Adams. Die Bagger sollen also ab 2024 rollen.

Ehemalige Mülldeponie wird neu geformt

Ein großes Projekt ist die Umwandlung der ehemaligen Hausmülldeponie "Haidmühle" - dort soll der Großteil des Landesgartenschaugeländes entstehen. Die Deponie ist zwar schon seit 1972 außer Betrieb, wurde aber bisher nicht saniert. Es sei aber nicht nötig, den Müllberg abzudichten oder Teile davon abzutragen, teilt der Neustadter Baudezernent Adams mit. Was sich im Untergrund der Deponie befindet, sei durch Probebohrungen weitgehend bekannt, ebenso, wisse man, dass von ihr keine Gefahr für das Grundwasser ausgeht.

Die ehemalige Hausmülldeponie "Haidmühle"soll zum grünen Naherholungsgebiet umgestaltet werden bfw tailermade

Neustadt rechnet mit 14 Millionen Euro Zuschüssen

Und wie steht es mit den Kosten? Das Land habe in Aussicht gestellt, acht Millionen Euro direkt für die "Grünmaßnahme" Landesgartenschau zuzuschießen. Weitere sechs Millionen Euro könnten dann über verschiedene Fördertöpfe fließen. Doch allein die Machbarkeitsstudie schätzt die Kosten für die Neustadter Schau auf rund 22 Millionen Euro.

Sind geschätzte Kosten für Landesgartenschau einzuhalten?

Stadtentwickler Adams betont aber: Erst wenn es an die konkrete Planung geht, die Ausschreibungen erfolgt, Landschaftsarchitekten und Baufirmen ausgewählt sind, stehen die genauen Kosten fest.

Ob es bei den 22 Millionen Euro bleibt, hängt dabei vor allem davon ab, wie sich die Baukosten entwickeln, so Adams. Das sei aktuell und mittelfristig "schlichtweg nicht seriös kalkulierbar". Allerdings habe man bereits eine Baukostensteigerung von 20 Prozent für einen Zeitraum von fünf Jahren mit einberechnet.