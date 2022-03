Landesgartenschau 2027: Speyer und Neustadt präsentieren Pläne im Landtag

Die Bewerbung um die Ausrichtung der Landesgartenschau 2027 geht in die heiße Phase: Die beiden Pfälzer Konkurrenten um die Schau stellten dem Land am Montag ihre Konzepte vor.

Etwa zwei Jahre lang haben Neustadt und Speyer ihre Bewerbung um die Landesgartenschau vorbereitet, Planungsbüros beauftragt, Bürgerinformationen organisiert und in Arbeitsgruppen Ideen gesammelt. Nun präsentierten sie die Ergebnisse dem Land, zusammen mit den vier Mitbewerbern Mainz, Bitburg, Bendorf und der Region Mittelmosel.

SWR Stefan Nink

Neustadt will den "Sprung ins Grüne" schaffen

Die Stadt Neustadt will in ihrem Konzept die enge Altstadt mit der Natur im Osten verknüpfen. Und zwar durch Grünzüge an den Ufern von Speyerbach und Rehbach. Außerdem will die Stadt im Osten auf rund 24 Hektar Brachflächen verschiedene Themenparks anlegen, beispielsweise einen Auenpark, einen Berg- und einen Sportpark. Dabei soll auch eine ehemalige Mülldeponie in der Kernstadt in eine grüne Parklandschaft mit Aussichtsturm verwandelt werden. Beim Aufbau und Betrieb der Schau will die Stadt ökologisch wirtschaften und nur biologische oder recycelbare Materialien verwenden.

Das Verkehrskonzept sieht vor, die Innenstadt möglichst wenig zu belasten. Gartenschau-Besucher, die per Bahn anreisen, sollen bis zum Haltepunkt Böbig im Osten geleitet werden. Für Autos und Busse sind Parkplätze im Osten vorgesehen. Neustadt rechnet mit 26 Millionen Euro Investitionskosten, 20 Millionen Euro davon würde das Land übernehmen.

Die Kurpfalzkaserne soll Teil der Landesgartenschau 2026 in Speyer werden. DIe Stadt ist nun offizell als Bewerberin im Rennen um die Großveranstaltung. Klaus Landry

Speyer: Von den Domwiesen zum Konversionsprojekt im Norden

Die Stadt Speyer plant mit zwei zentralen Arealen für die Landegartenschau: die Kurpfalzkaserne im Norden Speyers und das Gebiet Klipfelsau mit den Domwiesen bis hin zum Rhein im Stadtzentrum. Beide sollen durch begrünte Fuß- und Radwege miteinander verbunden werden. Auf dem Kasernengelände im Norden sollen auf rund 13 Hektar unter anderem eine Markthalle und ein Neubaugebiet mit 300 Wohnungen entstehen. Im Gebiet Klipfelsau mit den Domwiesen will die Stadt die Rheinpromenade neu gestalten und die Rheinallee für Fußgänger- und Radfahrer ausbauen. Außerdem sind dort große Sport- und Liegewiesen geplant.

Das Verkehrskonzept sieht vor, zwischen Kurpfalzkaserne und Klipfelsau Shuttle-Busse einzusetzen. Sie sollen zwischen Bahnhof, Speyer Nord und der Innenstadt pendeln. Außerdem setzt die Stadt darauf, dass viele Besucher die begrünten Verbindungswege nutzen – etwa, indem sie sich ein Fahrrad leihen. Speyer plant mit Investitionskosten von fast 37 Millionen Euro, rund 13 Millionen Euro davon müsste die Stadt selbst stemmen.

Bürgerbegehren: Stadtrat will Entscheidung des Landes abwarten

Wegen der hohen Kosten aber auch wegen eines befürchteten Verkehrschaos hatte eine Bürgerinitiative ein Bürgerbegehren gegen die Schau auf den Weg gebracht. Der Stadtrat Speyer will abwarten, welcher der sechs Bewerber Ende März vom Land den Zuschlag bekommt. Von dieser Entscheidung will der Rat dann abhängig machen, ob er die Bewerbung für die LGS zurückzieht oder die Bürger darüber entscheiden sollen.