per Mail teilen

Wegen Corona wird getrennt gespielt und doch zusammen. Musiker Christian Schatka hat dafür seine Musikschule komplett verkabelt. Jetzt können die Bands und Schüler technisch verbunden miteinander musizieren.

Christian Schatka spielt neben seinem Hauptinstrument Saxophon, das er an der Hochschule für Musik Mainz studiert hat, Querflöte, Bassklarinette, Klavier, Gitarre, E-Bass, Schlagzeug und Cajon. Er unterrichtet im Musikhaus am Strandbad in Frankenthal Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Musik in allen Räumen dank hunderten Metern Kabel

Er war schon europaweit bei musikalischen Projekten tätig, jetzt hat er wegen Corona sein eigenes. In allen Räumen des Musikhauses wird mittlerweile musiziert.