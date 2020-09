Das Land Rheinland-Pfalz fährt sein Engagement beim Corona-Testzentrum in Landau herunter. Ab sofort wird es unter der Woche nur noch als kommunale Teststation weiterbetrieben. Das Land bietet seinen kostenlosen Testservice für Reiserückkehrer in Landau ab sofort nur noch am Wochenende an. Die Stadt Landau und der Landkreis Südliche Weinstraße haben sich aber entschlossen, das Corona-Testzentrum zunächst nur in dieser Woche in Eigenregie weiter zu betreiben. Heute, morgen und am Donnerstag können sich dort ausschließlich Bürger testen lassen, die eine Überweisung von ihrem Arzt mitbringen. Tests für Reiserückkehrer sind wochentags nicht möglich. Wie lange Stadt und Landkreis das Corona-Testzentrum noch weiterbetreiben, hängt nach Auskunft einer Sprecherin von der Entwicklung der Infektionszahlen ab.